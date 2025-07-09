Одиннадцатилетняя девочка утонула в реке Ингул на Николаевщине
Киев • УНН
В Николаевской области утонула одиннадцатилетняя девочка, которая пошла купаться на реку Ингул. Тело ребенка нашли водолазы в 4 метрах от берега.
В Николаевской области утонула одиннадцатилетняя девочка, которая вместе с подружкой пошла купаться на реку Ингул, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Трагедия произошла в одном из сел Ингульской общины. Две девочки 2013 года рождения сами пошли купаться на реку Ингул – одна из них начала тонуть.
Ее подруга побежала звать на помощь. Люди, проезжавшие рядом, пытались спасти девочку, но не смогли найти ее в воде.
Ужасная статистика: в течение июня в Украине утонули 98 человек, 8 из них – дети28.06.25, 20:23 • 4330 просмотров
На место происшествия прибыли спасатели. До темноты они обследовали реку, но без результата. Уже утром приехали водолазы. После нескольких погружений они нашли тело ребенка — оно было всего в 4 метрах от берега.
Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
В Харькове упала в реку и утонула 12-летняя девочка04.07.25, 20:59 • 4503 просмотра