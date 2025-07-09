Одинадцятирічна дівчинка потонула в річці Інгул на Миколаївщині
Київ • УНН
У Миколаївській області потонула одинадцятирічна дівчинка, яка пішла купатися на річку Інгул. Тіло дитини знайшли водолази за 4 метри від берега.
У Миколаївській області потонула одинадцятирічна дівчинка, яка разом із подружкою пішла купатися на річку Інгул, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Трагедія сталася в одному із сіл Інгульської громади. Дві дівчинки 2013 року народження самі пішли купатися на річку Інгул – одна з них почала тонути.
Її подруга побігла кликати на допомогу. Люди, які проїжджали поруч, намагались врятувати дівчинку, але не змогли знайти її у воді.
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На місце події прибули рятувальники. До темряви вони обстежували річку, але без результату. Вже зранку приїхали водолази. Після кількох занурень вони знайшли тіло дитини — воно було всього за 4 метри від берега.
Наразі всі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
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