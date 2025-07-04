У Харкові впала у річку і потонула 12-річна дівчина

Поліція Харкова з’ясовує обставини загибелі 12-річної дівчини на водоймі. Дитина впала у глибоку воду і потонула. Правоохоронці розслідують нещасний випадок. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Харківської області.

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Трагічний випадок стався ввечері 4 липня у Немишлянському районі Харкова.

Попередньо встановлено, що дівчина разом із подругою пішла купатися. За словами свідка, дитина оступилася та пішла на глибину. На жаль, врятувати її не вдалося.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

У поліції нагадали громадянам про необзідність дотримуватися правил безпеки на водоймах. А дорослих закликали не залишати дітей без нагляду під час відпочинку.на водоймах.

У Миколаєві під час відпочинку потонула 15-річна дівчина