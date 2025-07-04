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У Харкові впала у річку і потонула 12-річна дівчина

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

У Харкові 4 липня 12-річна дівчина потонула у водоймі в Немишлянському районі. Дитина оступилася та пішла на глибину, врятувати її не вдалося.

У Харкові впала у річку і потонула 12-річна дівчина

Поліція Харкова з’ясовує обставини загибелі 12-річної дівчини на водоймі. Дитина впала у глибоку воду і потонула. Правоохоронці розслідують нещасний випадок. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Харківської області.

Деталі

Трагічний випадок стався ввечері 4 липня у Немишлянському районі Харкова. 

Попередньо встановлено, що дівчина разом із подругою пішла купатися. За словами свідка, дитина оступилася та пішла на глибину. На жаль, врятувати її не вдалося.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".

У поліції нагадали громадянам про необзідність дотримуватися правил безпеки на водоймах. А дорослих закликали не залишати дітей без нагляду під час відпочинку.на водоймах.

У Миколаєві під час відпочинку потонула 15-річна дівчина05.06.25, 19:23 • 3668 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Кримінал та НП
Національна поліція України
Харківська область
Харків
Tesla
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