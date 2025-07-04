В Харькове упала в реку и утонула 12-летняя девочка
Киев • УНН
В Харькове 4 июля 12-летняя девочка утонула в водоеме в Немышлянском районе. Ребенок оступился и ушел на глубину, спасти его не удалось.
Полиция Харькова выясняет обстоятельства гибели 12-летней девочки на водоеме. Ребенок упал в глубокую воду и утонул. Правоохранители расследуют несчастный случай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.
Детали
Трагический случай произошел вечером 4 июля в Немышлянском районе Харькова.
Предварительно установлено, что девочка вместе с подругой пошла купаться. По словам свидетеля, ребенок оступился и ушел на глубину. К сожалению, спасти ее не удалось.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".
В полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах. А взрослых призвали не оставлять детей без присмотра во время отдыха на водоемах.
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