В Харькове упала в реку и утонула 12-летняя девочка

Полиция Харькова выясняет обстоятельства гибели 12-летней девочки на водоеме. Ребенок упал в глубокую воду и утонул. Правоохранители расследуют несчастный случай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Трагический случай произошел вечером 4 июля в Немышлянском районе Харькова.

Предварительно установлено, что девочка вместе с подругой пошла купаться. По словам свидетеля, ребенок оступился и ушел на глубину. К сожалению, спасти ее не удалось.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

В полиции напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах. А взрослых призвали не оставлять детей без присмотра во время отдыха на водоемах.

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