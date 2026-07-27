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Financial Times

Под Киевом 13-летняя девочка утонула в искусственном водоеме, пытаясь достать мяч

Киев • УНН

 • 1666 просмотра

В селе Богдановка под Киевом 13-летняя девочка прыгнула в искусственный водоем за мячом и утонула, так как не умела плавать. Полиция начала расследование по факту несчастного случая.

Под Киевом 13-летняя девочка утонула в искусственном водоеме, пытаясь достать мяч

Под Киевом 13-летняя девочка прыгнула в искусственный водоем, чтобы достать мяч, и утонула, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Вчера, 26 июля в 17:21 в полицию поступило сообщение о несчастном случае в селе Богдановка.

Предварительно правоохранители установили, что шестеро детей играли в волейбол. Во время игры мяч попал в искусственный водоем. Пытаясь его достать, 13-летняя девочка прыгнула в воду. Поскольку ребенок не умел плавать, она утонула.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и медики. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, к сожалению, спасти девочку не удалось.

Следователи начали досудебное расследование по данному факту (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
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