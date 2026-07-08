Считаю, что путин хочет завершить войну - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что президент рф владимир путин хочет завершить войну. Он также отметил, что за последние недели достигнут большой прогресс.
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что президент рф владимир путин хочет завершить войну против Украины. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, передает УНН.
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В то же время Трамп отметил, что переговоры остаются сложными из-за позиций обеих сторон.
"Это та война, которую я думал, возможно, будет легче всего завершить. Но путин — непростой характер, и этот парень тоже непростой. Это непросто. В то же время за последние несколько недель мы достигли большого прогресса, и посмотрим, как все сложится", — сказал Трамп.
Президент США также выразил убеждение, что стороны готовы к договоренностям.
"Президент хочет завершить эту войну, и я считаю, что президент путин тоже хочет ее завершить. Это должно быть хорошим сочетанием", — заявил он.
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