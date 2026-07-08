Считаю, что путин хочет завершить войну - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что президент рф владимир путин хочет завершить войну против Украины. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, передает УНН.

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В то же время Трамп отметил, что переговоры остаются сложными из-за позиций обеих сторон.

"Это та война, которую я думал, возможно, будет легче всего завершить. Но путин — непростой характер, и этот парень тоже непростой. Это непросто. В то же время за последние несколько недель мы достигли большого прогресса, и посмотрим, как все сложится", — сказал Трамп.

Президент США также выразил убеждение, что стороны готовы к договоренностям.

"Президент хочет завершить эту войну, и я считаю, что президент путин тоже хочет ее завершить. Это должно быть хорошим сочетанием", — заявил он.

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