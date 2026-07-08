Эрдоган поддержал мирную инициативу Трампа по Украине и заявил о военной поддержке
Киев • УНН
Президент Турции заявил о поддержке мирного видения Трампа по Украине. Анкара продолжит военную и дипломатическую помощь Киеву.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает видение президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине и его мирную инициативу. Об этом он сказал во время саммита НАТО, передает УНН.
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По словам Эрдогана, Анкара и впредь будет поддерживать Украину как в военном, так и в дипломатическом измерениях.
В войне в Украине я разделяю видение президента Трампа по миру и заявляю о своей поддержке его мирной инициативы для Украины. Помимо военной помощи, которую мы предоставляем Украине из наших национальных запасов, мы также продолжим вносить вклад в рамках инициативы PURL
Он добавил, что Турция одновременно использует имеющиеся каналы коммуникации с россией, чтобы способствовать продвижению мирного урегулирования.
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