Зеленский обсудил с Мелони работу над антибаллистикой и потребность в ракетах ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел "важный" разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которого стороны обсудили перспективы совместной работы в Европе над антибаллистикой и потребность в ракетах ПВО, о чем сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Встретился с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Важный разговор. Проинформировал о ситуации в Украине", — написал Зеленский.

Он указал, что россия не прекращает обстрелов наших городов и громад.

"Сегодня снова были удары баллистикой, запускали и ударные дроны. К сожалению, есть погибшие в Киеве, Харькове и Херсоне. россия забрала жизни пятерых человек. Мои соболезнования родным и близким", — отметил Президент.

Мы обсудили перспективы совместной работы в Европе над антибаллистикой, чтобы добавить защиты всем – и Украине, и каждой стране. Говорили о потребности в дополнительных ракетах к системам ПВО, и очень рассчитываем на поддержку - отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Италия "всегда принципиально помогает защите жизни", и выразил благодарность.

Украине нужны больше систем ПВО, средств против баллистики и более сильные санкции против рф - Зеленский

Напомним

6 июля во время выступления на Форуме оборонных индустрий НАТО Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания Европой собственных систем ПРО. Он подчеркнул, что баллистические ракеты остаются главным преимуществом россии.

Ранее Украина инициировала создание антибаллистической системы, к которой привлекает европейских партнеров. Проект получил название FREYJA. Система противоракетной обороны будет строиться на базе ракеты-перехватчика FP-7.х от украинской компании Fire Point.

Производитель рассчитывает, что уже к концу 2026 года изготовить первые ракеты-перехватчики. Кроме того, недавно Fire Point подписала меморандум о сотрудничестве с немецким производителем радаров HENSOLDT. В рамках проекта компания обеспечит систему высокотехнологичными радарами TRML-4D, которые будут использоваться для обнаружения и сопровождения баллистических целей.

По словам сооснователя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, компания также завершает переговоры с одним из европейских производителей по поставке инфракрасной головки самонаведения (IIR) для ракеты-перехватчика. Продолжаются переговоры еще с одним европейским партнером по интеграции радиочастотной головки самонаведения (RF), которая позволяет сопровождать цель по электромагнитному излучению.

Штилерман отметил, что привлечение европейских правительств, в частности Германии, существенно ускорило реализацию проекта FREYJA. Если бюрократические процедуры в странах-партнерах будут продвигаться быстро, первые перехватчики могут быть готовы уже к концу года.

В то же время для завершения создания полноценной системы необходимы и другие компоненты, которые должны предоставить европейские партнеры. В частности, речь идет о системе передачи данных от радара к ракете в режиме реального времени, а также центре командования и управления.