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Украине нужны больше систем ПВО, средств против баллистики и более сильные санкции против рф - Зеленский

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Президент Украины заявил о необходимости в дополнительных системах ПВО и средствах противодействия баллистическим ракетам. Он подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на россию.

Украине нужны больше систем ПВО, средств против баллистики и более сильные санкции против рф - Зеленский

Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, большем количестве средств противодействия баллистическим ракетам и усилении санкционного давления на россию. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами на полях саммита НАТО вместе с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, несмотря на ослабление российских войск на поле боя, угроза массированных ударов по Украине сохраняется.

Мы видим, что россия слабеет, мы это чувствуем, но этого недостаточно. Нам нужно большее давление, больше средств противодействия баллистическим ракетам и больше санкций против россии. Когда мы говорим о противовоздушной обороне, она нужна не только для защиты гражданских, но и для защиты наших военных

- подчеркнул Зеленский.

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