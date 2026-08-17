Освободили Искру, взяли в плен 30 оккупантов и провели обряд "Изгнание гадюк" — в ССО показали видео спецоперации
Киев • УНН
Операторы 3-го полка ССО провели операцию по освобождению населённого пункта Андреевка-Клевцово на Александровском направлении. 30 военнослужащих рф сдались в плен, населённый пункт снова под контролем Украины.
В Силах специальных операций показали, как освобождали населённый пункт Искра и взяли в плен 30 оккупантов, передаёт УНН.
Детали
В ССО обнародовали видео операции по освобождению н. п. Андреевка-Клевцово (советское название — Искра) — населённого пункта, который российские войска длительное время пытались захватить малыми группами.
На Александровском направлении оккупанты постепенно просачивались в населённый пункт и занимали позиции.
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Операторы 3-го полка ССО во взаимодействии с одним из центров психологических операций ССО провели комплексную операцию по освобождению населённого пункта. На видео — наземная фаза операции: продвижение спецназовцев, вытеснение противника с позиций и восстановление контроля над территорией.
30 военнослужащих рф были вынуждены сдаться в плен. Те, кто продолжил оказывать сопротивление, были уничтожены. Андреевка-Клевцово снова под контролем Украины.
После освобождения населённого пункта спецназовцы провели местный обряд "Изгнание гадюк". Это традиционный мужской обряд, внесённый в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Его цель — очистить жилище от злых духов, бед и всевозможных напастей, которые в народе называют "гадюками". На этот раз — очистили от настоящих "гадюк"