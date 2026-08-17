Звільнили Іскру, взяли у полон 30 окупантів та провели обряд "Гоніння гадюк" - у ССО показали відео спецоперації
Київ • УНН
Оператори 3-го полку ССО провели операцію зі звільнення населеного пункту Андріївка-Клевцове на Олександрівському напрямку. 30 військовослужбовців рф здалися в полон, населений пункт знову під контролем України.
У Силах спеціальних операцій показали, як звільняли населений пункт Іскра і взяли 30 окупантів у полон, передає УНН.
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У ССО оприлюднили відео операції зі звільнення н.п. Андріївка-Клевцове (радянська назва Іскра)— населеного пункту, який російські війська тривалий час намагалися захопити малими групами.
На Олександрівському напрямку окупанти поступово просочувалися в населений пункт та займали позиції.
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Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту. На відео - наземна фаза операції: просування спецпризначенців, витіснення противника з позицій та відновлення контролю над територією.
30 військовослужбовців рф були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України.
Після звільнення населеного пункту спецпризначенці провели місцевий обряд "Гоніння гадюк". Це традиційний чоловічий обряд, внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Його мета - очистити оселю від злих духів, лиха та всіляких напастей, які в народі називають "гадюками". Цього разу - очистили від справжніх "гадюк"