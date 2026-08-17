Звільнили Іскру, взяли у полон 30 окупантів та провели обряд "Гоніння гадюк" - у ССО показали відео спецоперації

У Силах спеціальних операцій показали, як звільняли населений пункт Іскра і взяли 30 окупантів у полон, передає УНН.

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У ССО оприлюднили відео операції зі звільнення н.п. Андріївка-Клевцове (радянська назва Іскра)— населеного пункту, який російські війська тривалий час намагалися захопити малими групами.

На Олександрівському напрямку окупанти поступово просочувалися в населений пункт та займали позиції.

Звільнено 745 км² та 26 сіл у трьох областях за час наступальної операції на Олександрівському напрямку - Зеленський

Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту. На відео - наземна фаза операції: просування спецпризначенців, витіснення противника з позицій та відновлення контролю над територією.

30 військовослужбовців рф були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України.