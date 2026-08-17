Звільнили Іскру, взяли у полон 30 окупантів та провели обряд "Гоніння гадюк" - у ССО показали відео спецоперації

$44.690.0151.810.10
ukenru
Ексклюзив
09:59 • 10223 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
09:52 • 7450 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
08:44 • 11235 перегляди
Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп
Ексклюзив
08:28 • 12124 перегляди
5 міфів про туристичну візу до США: юристка розповіла, що насправді впливає на рішення консула
07:16 • 15251 перегляди
Конгрес США намагається впоратися з помилками, породженими ШІ - Politico
06:42 • 16494 перегляди
рф завдала ракетний удар по Харківщині: 10 загиблих, 8 поранених
05:03 • 26365 перегляди
російська армія вдарила по Ізюму з "Торнадо-С", постраждали п’ятеро людей, в тому числі дитинаPhoto
04:39 • 35093 перегляди
У московській області зафіксували масштабну атаку БПЛА та пожежі на цивільних об’єктахVideo
18 серпня, 04:21 • 18456 перегляди
"АТЕШ" заявив про приховані обмеження на виїзд чоловіків з росії
18 серпня, 03:47 • 16136 перегляди
Торговельні переговори США та Канади загальмували через мита на автомобілі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
5м/с
30%
737мм
Популярнi новини
Едрієн Броуді та Шон Пенн зіграють у фільмі про українських водолазів та підрив Північного потоку18 серпня, 01:39 • 10716 перегляди
росія пригрозила Британії наслідками через використання Україною британських дронів18 серпня, 01:57 • 11797 перегляди
Армія США розробляє ракету дальністю понад 1000 км для запуску з HIMARS18 серпня, 02:16 • 11458 перегляди
росіяни показали зблизька ППО москви з "Панцирем-С1М" на 35-метровій вежіPhotoVideo18 серпня, 02:38 • 16091 перегляди
Що святкують 18 серпня в Україні та світі 18 серпня, 04:00 • 13372 перегляди
Публікації
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
Ексклюзив
09:59 • 10261 перегляди
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає17 серпня, 15:24 • 63234 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя17 серпня, 12:21 • 60534 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 60337 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 107481 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Олег Синєгубов
Ярослав Железняк
Актуальні місця
Україна
Харківська область
Київська область
Китай
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 46380 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 53193 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 61001 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 59153 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 88116 перегляди
Актуальне
Техніка
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro
Соціальна мережа

Звільнили Іскру, взяли у полон 30 окупантів та провели обряд "Гоніння гадюк" - у ССО показали відео спецоперації

Київ • УНН

 • 4498 перегляди

Оператори 3-го полку ССО провели операцію зі звільнення населеного пункту Андріївка-Клевцове на Олександрівському напрямку. 30 військовослужбовців рф здалися в полон, населений пункт знову під контролем України.

Звільнили Іскру, взяли у полон 30 окупантів та провели обряд "Гоніння гадюк" - у ССО показали відео спецоперації

У Силах спеціальних операцій показали, як звільняли населений пункт Іскра  і взяли 30 окупантів у полон, передає УНН.

Деталі

У ССО оприлюднили відео операції зі звільнення н.п. Андріївка-Клевцове (радянська назва Іскра)— населеного пункту, який російські війська тривалий час намагалися захопити малими групами.

На Олександрівському напрямку окупанти поступово просочувалися в населений пункт та займали позиції.

Звільнено 745 км² та 26 сіл у трьох областях за час наступальної операції на Олександрівському напрямку - Зеленський12.08.26, 17:01 • 4371 перегляд

Оператори 3-го полку ССО у взаємодії з одним із центрів психологічних операцій ССО провели комплексну операцію зі звільнення населеного пункту. На відео - наземна фаза операції: просування спецпризначенців, витіснення противника з позицій та відновлення контролю над територією.

30 військовослужбовців рф були змушені здатися в полон. Тих, хто продовжив чинити опір, було знищено. Андріївка-Клевцове знову під контролем України.

Після звільнення населеного пункту спецпризначенці провели місцевий обряд "Гоніння гадюк". Це традиційний чоловічий обряд, внесений до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Його мета - очистити оселю від злих духів, лиха та всіляких напастей, які в народі називають "гадюками". Цього разу - очистили від справжніх "гадюк" 

- йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Війна в Україні