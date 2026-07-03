Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человек
Киев • УНН
Из-под завалов извлечены еще 3 тела, общее число погибших возросло до 30. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Число погибших возросло до 30 человек. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что из-под завалов были извлечены еще 3 тела.
В свою очередь в МВД сообщили, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним
В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БпЛА.
В Киеве 3 июля объявлено Днем траура.
РФ перешла на двухнедельный цикл атак на Киев, рассчитывая на дефицит ракет к Patriot - Defense Express03.07.26, 07:15 • 1948 просмотров