Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человек

Число погибших возросло до 30 человек. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что из-под завалов были извлечены еще 3 тела.

В свою очередь в МВД сообщили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним

В ночь на 2 июля россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине. По данным Воздушных сил ВСУ, противник применил 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Основным направлением удара россияне выбрали Киев. Силы противовоздушной обороны обезвредили 524 воздушные цели: 48 ракет и 476 БпЛА.

В Киеве 3 июля объявлено Днем траура.

РФ перешла на двухнедельный цикл атак на Киев, рассчитывая на дефицит ракет к Patriot - Defense Express