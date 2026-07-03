РФ перешла на двухнедельный цикл атак на Киев, рассчитывая на дефицит ракет к Patriot - Defense Express

Россия совершила комбинированные атаки на Киев в ночь на 2 июня, 15 июня и в ночь на 2 июля. Таким образом, можно говорить о появлении определенного двухнедельного цикла, который необходим РФ для подготовки таких ударов. Об этом пишет Defense Express, сообщает УНН.

Детали

Аналитики обращают внимание на очень низкий процент перехвата баллистических ракет (16,7%), а также неперехваченные гиперзвуковые ракеты "Циркон" в объявленной статистике отражения атаки 2 июля.

Если сравнить результаты отражения атаки 15 июня, то тогда из 6 "Цирконов" было сбито 5, 83,3%, а из баллистических ракет - 15 из 34, 44,1%. В начале прошлого месяца, 2 июня, также не было перехвачено ни одного из 8 "Цирконов", но из 33 баллистических ракет перехватили 11, 33% - указывает издание.

Авторы предполагают, что причина, по которой атака в ночь на 2 июля стала для врага более результативной, заключается в нехватке ракет к ЗРК Patriot, "которая уже стала критической и на что вполне рассчитывают рашисты, которые в июне несколько раз били по Киеву баллистическими ракетами не в рамках комбинированных атак, например, 25 июня".

Напомним

В Киеве количество жертв массированной атаки РФ возросло до 27. Еще 91 человек получил ранения.

Самая массированная атака на Киев – военный эксперт рассказал, когда ожидать следующий удар россиян