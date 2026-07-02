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Самая массированная атака на Киев – военный эксперт рассказал, когда ожидать следующий удар россиян

Киев • УНН

 • 1618 просмотра

Россия способна на массированные комбинированные атаки по Украине каждые 10-14 дней. Кремль использует удары как политический инструмент для усиления позиций перед переговорами.

Самая массированная атака на Киев – военный эксперт рассказал, когда ожидать следующий удар россиян

Россия может осуществлять масштабные комбинированные атаки по Украине примерно два-три раза в месяц. В то же время кремль использует такие удары не только как военный, но и как политический инструмент, пытаясь усилить свои позиции перед возможными переговорами. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Олег Жданов.

Массированные удары имеют не только военную, но и политическую цель

После очередного масштабного удара по Киеву Россия снова продемонстрировала способность применять значительное количество ракет и дронов одновременно. В то же время, по мнению Олега Жданова, главной целью таких атак является не только нанесение разрушений.

Такие удары они могут наносить примерно два-три раза в месяц, не больше. У них также есть проблемы и с производством ракет, и с техническим состоянием пусковых установок, которые находятся на вооружении. Поэтому примерно раз в 10–14 дней они могут проводить подобные массированные атаки 

– сказал Жданов.

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По его словам, в кремле хорошо осознают, что добиться перелома на фронте не удается, поэтому все больше делают ставку на террор гражданского населения.

песков уже заявил, что Россия и впредь будет усиливать удары по Украине. Они понимают, что на фронте больших успехов нет. Насколько мне известно, в кремле продолжается борьба между так называемой "партией войны" и теми, кто понимает, что российская экономика долго такой нагрузки не выдержит. Но чтобы сформировать для себя выгодные позиции перед возможными переговорами, они и наносят такие ужасные удары 

– отметил эксперт.

Он объяснил, что выбор столицы в качестве главной цели также вполне логичен.

Почему Киев? Потому что столица формирует общественное мнение в любом государстве. Это прежде всего психологическое давление 

– отметил Жданов.

Новый удар в ближайшие дни вполне возможен

После последней атаки ряд мониторинговых ресурсов сообщил о вероятности повторного массированного удара в ближайшее время. По мнению эксперта, такой сценарий исключать не стоит.

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Если они накопят еще по сотне дронов за день-два, то вполне могут сформировать новую ударную группу примерно из 500 беспилотников. Что касается ракет, то у них есть неприкосновенный запас, который оценивается примерно в тысячу ракет различных типов. Кроме того, они ежемесячно производят еще по несколько десятков каждого вида. Поэтому возможности для повторного удара у них есть 

– пояснил Жданов.

По его словам, во время последней атаки Россия даже не использовала все имеющиеся ресурсы.

Мы знаем, что они применили далеко не все стратегические бомбардировщики. То есть потенциал для повторных атак у них остается 

– сказал эксперт.

Украине нужна собственная баллистика для ударов по пусковым установкам

Одним из ключевых способов уменьшить эффективность российских атак могло бы стать поражение пусковых установок еще до запуска ракет. Однако для этого, подчеркивает Жданов, Украине нужно собственное современное баллистическое оружие.

Поражать такие маневренные цели, как пусковые установки, вполне возможно. Но для этого нужны скоростные средства поражения – прежде всего баллистические ракеты. Не крылатые ракеты и не дроны, а именно баллистика, которая долетает до цели за считанные минуты 

– пояснил он.

По словам эксперта, при наличии оперативной разведки это могло бы существенно снизить возможности противника.

Наши партнеры могут с помощью спутников отслеживать пусковые установки. Далее либо работает авиация, если она находится в воздухе, либо сразу запускается баллистическая ракета. Но где наша баллистика? Мы ее ждем уже очень давно 

– отметил Жданов.

Ситуация с ракетами ПВО, вероятно, ухудшилась

Оценивая работу украинской противовоздушной обороны во время последней атаки, эксперт обратил внимание на то, что количество сбитых баллистических ракет стало меньше.

Я думаю, что ситуация ухудшилась. Во-первых, баллистических ракет было больше, а сбитий стало меньше. Во-вторых, значительная часть дронов уже была реактивной. А мы сегодня еще не готовы эффективно бороться с такими целями 

– сказал он.

Жданов привел пример из собственных наблюдений.

Я лично видел, как три реактивных дрона пролетели над нашим населенным пунктом. По ним работали пулеметы, работали пушки, но ни один не был сбит. И только после пуска ракеты из зенитного комплекса малого радиуса действия один из них был уничтожен с первого выстрела 

– рассказал эксперт.

Реактивные "шахеды" стали новой проблемой для Украины

По словам Жданова, появление реактивных дронов создало новый вызов для украинской системы противовоздушной обороны.

Мобильные огневые группы нужно срочно перевооружать. Они должны получать переносные зенитно-ракетные комплексы и другие современные средства, которые позволят бороться не только с обычными "шахедами", но и с реактивными беспилотниками 

– отметил он.

Эксперт пояснил, что имеющиеся средства уже не всегда соответствуют скорости новых российских дронов.

Условно говоря, если скорость средства перехвата составляет около 300 км/ч, а реактивный дрон летит со скоростью до 500 км/ч, он его просто не догонит. К сожалению, здесь Россия опередила нас на один шаг. Они очень быстро развернули производство реактивных "шахедов", нашли эту нишу и теперь активно ее используют 

– сказал Жданов.

По его убеждению, Украина должна оперативно адаптировать систему противовоздушной обороны к новым угрозам.

Нужно срочно увеличивать количество зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности, а также перевооружать мобильные огневые группы. Иначе реактивные дроны будут оставаться серьезной проблемой для нашей ПВО 

– подвел итог военный эксперт.

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Андрей Тимощенков

Война в Украине