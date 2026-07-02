В Киеве по жертвам атаки рф объявили траур, под завалами многоэтажки ищут семью с 15-летней девушкой

Фото: Андрей Ходьков

В Киеве в Дарницком районе в результате атаки рф часть многоэтажки буквально снесло, под завалами ищут людей, в том числе 15-летнюю девушку и её семью, в столице 3 июля объявлено Днём траура, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях, передает УНН.

Детали

"Страшная ночь была для Киева. Самая массированная атака врага — по столице били баллистикой, крылатыми ракетами, БпЛА", — написал мэр.

По его словам, повреждения есть во всех районах города.

Наибольшие разрушения получил жилой дом в Дарницком районе. Часть дома буквально снесло. Там продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами ищут людей. В том числе — 15-летнюю девушку и её семью - указал Кличко.

"В целом на данный момент известно о 13 погибших и почти 90 пострадавших, - отметил он. - На подстанции скорой помощи, здание которой тоже повреждено, повреждены и 9 машин скорой помощи. Ранены 6 работников станции — медиков и водителей".

"Завтрашний день, 3 июля, в Киеве объявлен Днём траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу", - сообщил Кличко.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 3 июля в городе запрещены любые развлекательные мероприятия, отметил он.

Число погибших в Киеве в результате атаки рф возросло до 13