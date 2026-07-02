Российская атака в Киеве унесла жизни уже 21 человека
Киев • УНН
Число погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 21. Пострадали 85 человек, из них 2 детей.
Число погибших в результате атаки рф на Киев в ночь на 2 июля увеличилось до 21, сообщили в ГСЧС в четверг, пишет УНН.
До 21 человека возросло число погибших в результате российского удара по Киеву
По данным ГСЧС, "пострадали 85 человек, из них 2 детей".
Ликвидация последствий продолжается. Информация обновляется.
Напомним
Утром сообщалось, что под завалами многоэтажки в Киеве после удара рф ищут пропавших без вести, периодически объявляют минуту молчания.