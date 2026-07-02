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Российская атака в Киеве унесла жизни уже 21 человека

Киев • УНН

 • 1482 просмотра

Число погибших в результате российского удара по Киеву возросло до 21. Пострадали 85 человек, из них 2 детей.

Российская атака в Киеве унесла жизни уже 21 человека

Число погибших в результате атаки рф на Киев в ночь на 2 июля увеличилось до 21, сообщили в ГСЧС в четверг, пишет УНН.

До 21 человека возросло число погибших в результате российского удара по Киеву

- сообщили в ГСЧС.

По данным ГСЧС, "пострадали 85 человек, из них 2 детей".

Ликвидация последствий продолжается. Информация обновляется.

Напомним

Утром сообщалось, что под завалами многоэтажки в Киеве после удара рф ищут пропавших без вести, периодически объявляют минуту молчания.

Юлия Шрамко

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