В Киевском зоопарке из-за атаки рф пострадали черепахи и крокодилы, поврежден купол зимнего сада

В Киевском зоопарке из-за вражеской атаки пострадали черепахи и крокодилы, а также повреждены здания, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В результате взрывной волны травмы получили черепахи и крокодилы. Сотрудники зоопарка, которые круглосуточно ухаживают за животными, сразу оказали им необходимую помощь. К счастью, ни одно животное не погибло. Сейчас все находятся в безопасности