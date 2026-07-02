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В Киевском зоопарке из-за атаки рф пострадали черепахи и крокодилы, поврежден купол зимнего сада

Киев • УНН

 • 694 просмотра

В результате взрывной волны пострадали черепахи и крокодилы, но ни одно животное не погибло. Повреждены здания отдела приматов, птиц, зимний сад и акватеррариум.

В Киевском зоопарке из-за атаки рф пострадали черепахи и крокодилы, поврежден купол зимнего сада

В Киевском зоопарке из-за вражеской атаки пострадали черепахи и крокодилы, а также повреждены здания, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В результате взрывной волны травмы получили черепахи и крокодилы. Сотрудники зоопарка, которые круглосуточно ухаживают за животными, сразу оказали им необходимую помощь. К счастью, ни одно животное не погибло. Сейчас все находятся в безопасности 

- говорится в сообщении.

Кроме того, на территории КиевЗоо повреждены здания отдела приматов и птиц, купол зимнего сада, акватеррариум, сенохранилище, северная входная группа и экзотические растения зимнего сада.

Временно не работает северная входная группа и парковка.

Вход в зоопарк – через Центральный вход. Остальная территория работает в штатном режиме.

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Антонина Туманова

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