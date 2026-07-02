Во время ночного обстрела Киева 2 июля в метро укрылись более 50 тысяч человек

Фото: www.facebook.com/kyivmetro

В ночь на 2 июля во время массированного обстрела столицы на станциях Киевского метрополитена находились 52,5 тысячи человек, среди них почти 4,5 тысячи детей. Это самый высокий показатель укрытия населения в метро во время ночной воздушной тревоги за последние годы. Об этом сообщили в столичном метрополитене, передает УНН.

Детали

В КП "Киевский метрополитен" подчеркнули, что во время воздушной тревоги 46 подземных станций работают в режиме укрытия. Для входа открыты все вестибюли без исключения.

Тем, кто планирует оставаться на станциях на ночь, попросили приходить до закрытия метро на вход, сообщить работникам станции и полиции о намерении остаться на ночь, а также спуститься на платформу.

В то же время в метрополитене отметили, что проход на станции осуществляется на общих условиях, если в городе не объявлена воздушная тревога.

Для более безопасного и комфортного пребывания в укрытии горожанам посоветовали иметь с собой теплые вещи, одеяла или карематы, ведь средняя температура на станциях составляет 17-18°C, а через тоннели и подземные помещения могут быть сквозняки.

Также рекомендовали брать персональные лекарства, бутылку воды, средства гигиены, в частности влажные и сухие салфетки. А владельцев домашних животных предупредили о необходимости иметь пеленки и пакетики, чтобы убирать за своими питомцами.

Кроме того, внимание горожан и гостей обратили на то, что на центральных станциях во время воздушной тревоги обычно находится меньше людей, поэтому по возможности пассажирам советуют пользоваться именно ими во время опасности.

Также людей призвали с пониманием относиться к работникам метро, которые во время воздушных тревог обеспечивают работу станций как укрытий и одновременно выполняют текущие задачи, чтобы подземка оставалась безопасной и удобной для пассажиров днем.

Напомним

Месяц назад, в ночь на 2 июня 2026 года, во время ракетно-дроновой атаки россии на Украину киевский метрополитен приютил рекордное количество людей - 41 тысячу жителей и гостей столицы.