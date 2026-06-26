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россия готовит возможную "провокацию" в странах Балтии или Польше, заявили две страны НАТО - Guardian

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Разведка Латвии заявила о признаках подготовки россией военных провокаций против стран Балтии или Польши. Источник в НАТО подтвердил данные о планах путина проверить единство альянса.

россия готовит возможную "провокацию" в странах Балтии или Польше, заявили две страны НАТО - Guardian

Две страны на восточном фланге НАТО предупредили, что россия готовит возможную "провокацию" в странах Балтии или Польше, пытаясь проверить единство западного военного альянса, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Западные источники также опасаются, что на горизонте может возникнуть опасность на фоне того, как кремль находится под давлением кампании Украины по дальнобойным атакам на цели вблизи москвы и санкт-петербурга.

В понедельник латвийская разведка заявила: "Мы видим признаки того, что россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши". Однако это будет далеко не полномасштабная атака.

Высокопоставленный политический источник из другого члена НАТО сделал аналогичное заявление на прошлой неделе. Они сказали, что "мы получаем разведывательные данные" о том, что глава кремля владимир путин "планирует что-то против стран Балтии".

Они сказали, что путин может быть готов проверить поддержку США некоторых наименьших стран-членов НАТО – Эстонии, Латвии и Литвы – в отчаянной попытке "бросить кости", пока россия испытывает трудности со своим вторжением в Украину, пишет издание.

Латвийская разведка заявила, что россия не способна открыть второй фронт, но рассматривает "гибридные атаки, такие как ракеты, дроны или другие действия, направленные на то, чтобы послать сигнал: прекратите поддерживать Украину, или у вас будут собственные проблемы".

путин давит на лукашенко в попытке открытия "второго фронта" - WSJ24.06.26, 09:49 • 10536 просмотров

Кир Джайлз, эксперт по вопросам россии из аналитического центра Chatham House, сказал: "москва будет искать способы нарушить текущую тенденцию путем горизонтальной эскалации [распространения конфликта на другие страны] или путем действий в другом месте. Мы не должны ожидать, что россия пассивно проиграет".

Западный военный источник заявил, что существует обеспокоенность, что россия может нанести удар, если путин посчитает, что на него оказывают давление, на фоне того, как война переместится на горизонты москвы и санкт-петербурга. "Я не могу лгать, это период опасности", – сказали они.

В этом месяце НАТО проведет свой ежегодный саммит в Анкаре (Турция) на фоне неопределенности относительно обязательств США перед альянсом. В среду президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя "подведенным" европейскими союзниками, которые не позволили ВВС США бомбить Иран с аэродромов в их странах.

Юлия Шрамко

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