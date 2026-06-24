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путин давит на лукашенко в попытке открытия "второго фронта" - WSJ

Киев • УНН

 • 464 просмотра

россия давит на беларусь, чтобы использовать её как плацдарм в войне против Украины или операций против НАТО. беларусь предстала как потенциальный новый фронт в противостоянии кремля с Западом.

путин давит на лукашенко в попытке открытия "второго фронта" - WSJ

Ближайший союзник россии, беларусь, предстал как потенциальный новый фронт в противостоянии кремля с Западом, на фоне того, как москва стремится укрепить свой военный союз с этой страной, россия давит на беларусь, надеясь использовать её как плацдарм для расширения войны россии в Украине или для начала неконвенционных операций против членов НАТО, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"Ранее в этом году москва начала кампанию давления на беларусь в надежде использовать её как плацдарм для расширения войны россии в Украине или для начала неконвенционных операций против членов Организации Североатлантического договора", заявили бывшие и нынешние российские и европейские чиновники.

Этот шаг, пишет издание, "сигнализирует о том, что москва может взвешивать рискованную эскалацию войны", на фоне того, как её армия с трудом пытается продвинуться на востоке Украины, а глава кремля владимир путин сталкивается с ослабленной внутренней поддержкой спустя более четырёх лет после начала вторжения. "Официальные лица говорят, что беларусь, где москва базирует тактическое ядерное оружие, может быть ключевым игроком в этом плане", - говорится в публикации.

Правитель беларуси александр лукашенко заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время примерно 90-минутного телефонного разговора в прошлом месяце сказал ему, что Париж имеет информацию о том, что беларусь собирается усилить своё участие в войне. Он сказал, что Макрон предостерег его от этого. Помощник Макрона подтвердил звонок, заявив, что президент Франции "подчеркнул риски, с которыми столкнётся беларусь, если позволит себе быть втянутой в агрессивную войну россии против Украины".

"Вступление в войну будет противоречить стратегическим целям лукашенко, которые, похоже, связаны с улучшением его отношений с Западом", – сказал Александр Пирожников, основатель Восточноевропейского стратегического форума (East European Strategic Forum), аналитического центра и консалтинговой фирмы, специализирующейся на россии и беларуси.

"Но недавно беларусь продавала москве бензин и другие продукты переработки нефти, на фоне того, как она сталкивается с растущим дефицитом топлива после украинских атак на российскую нефтяную и нефтеперерабатывающую инфраструктуру. москва также всё чаще использует наземные станции дронов на территории беларуси для направления беспилотников, запущенных из россии, вглубь Украины. Около 2000 российских военнослужащих сейчас размещены в беларуси", пишет при этом издание.

"Поддержка беларуси привлекла внимание Украины", отмечает издание, указывая на обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску20.06.26, 19:37 • 60103 просмотра

"Тем не менее, россия усиливает давление на беларусь", заявили бывшие и нынешние российские и европейские чиновники. "Просьбы москвы включают использование белорусской территории для осуществления атак беспилотников на Украину, расширение линии фронта западнее и отвод украинских войск от приоритетных районов на востоке. Как вариант, беларусь может быть использована для операций против своих соседей в НАТО", - говорится в публикации.

Бывший офицер российской разведки, информированный о переговорах между россией и беларусью, как пишет издание, "подтвердил, что москва давит на беларусь, угрожая лишить минск финансовых ресурсов, от которых зависит его деятельность". Он сказал, что "большинство разговоров состоялись между лукашенко и послом россии в стране борисом грызловым".

В прошлом месяце россия и беларусь провели совместные ядерные учения, а российские войска перевезли ядерные боеголовки на белорусские полевые позиции для баллистических ракет. Оба министерства обороны опубликовали видео, на котором, по их словам, грузовики вывозят ядерные боеголовки из хранилища и доставляют их белорусским войскам. Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что российские вооружённые силы проводят операции: "беларусь не принимает участия".

"Конечно, нет никаких признаков того, что россия планирует неизбежно использовать беларусь для военной операции, но такая возможность существует", говорят люди, знакомые с этим вопросом. "Такая операция не обязательно будет обычной военной атакой", сказали источники. "Это может быть атака, направленная на проверку обороны НАТО или подрыв поддержки Украины, как, например, когда 20 российских беспилотников вошли в польское воздушное пространство из беларуси прошлым летом", пишет издание.

Европа начала воспринимать беларусь как угрозу собственной безопасности - политолог23.06.26, 17:45 • 3680 просмотров

Юлия Шрамко

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