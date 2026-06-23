Европа начала воспринимать беларусь как угрозу собственной безопасности - политолог

$44.910.0051.410.05
ukenru
14:12 • 5592 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
12:51 • 14674 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
12:21 • 19740 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
23 июня, 09:04 • 17688 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
23 июня, 08:40 • 24004 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
23 июня, 06:57 • 23016 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 35370 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 92282 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 55148 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 54010 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.1м/с
30%
749мм
Популярные новости
Вражеские атаки и непогода оставили без света часть 8 областей, потребление растет на фоне жары23 июня, 07:31 • 7610 просмотра
ГУР снова ударило по логистике оккупантов на пути в Крым - показало, как "минусуют" грузовики рфVideo23 июня, 08:21 • 21663 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки23 июня, 09:28 • 21100 просмотра
Удары рф по Днепропетровщине 23 июня - 34 000 семей остались без света10:18 • 6862 просмотра
Украина больше не может игнорировать действия режима лукашенко - МИД12:24 • 12386 просмотра
публикации
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину14:12 • 5590 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
12:51 • 14673 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
Эксклюзив
12:21 • 19740 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки23 июня, 09:28 • 21128 просмотра
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 41552 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Денис Штилерман
Андрюс Кубилиус
Андрей Пышный
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Париж
Норвегия
Великобритания
Германия
Украина
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 48531 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 52518 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 70690 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 73908 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 89615 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

Европа начала воспринимать беларусь как угрозу собственной безопасности - политолог

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Политолог Олег Лесной заявил, что европейские страны видят риски со стороны беларуси не только для Украины, но и для себя. Он подчеркнул, что Украина и беларусь никогда не воевали, и важно не допустить эскалации.

Европа начала воспринимать беларусь как угрозу собственной безопасности - политолог

Европейские страны все более четко осознают, что потенциальные риски со стороны беларуси касаются не только Украины, но и непосредственно безопасности самого Европейского Союза. Об этом во время круглого стола в Укринформе заявил политолог Олег Лесной, передает УНН.

Детали

По мнению эксперта, изменение восприятия белорусского фактора на Западе является важным для Украины.

Меня радует то, что Европа наконец четко поняла: угроза со стороны беларуси касается не только Украины. Наши партнеры видят риски и для себя, поэтому все внимательнее относятся к тому, что происходит на белорусском направлении

- отметил Лесной.

Политолог также подчеркнул, что между украинцами и белорусами исторически не было военных конфликтов.

Насколько я помню, Украина и беларусь никогда не воевали друг против друга как государства. И нам точно не нужно начинать такую историю сейчас. Именно поэтому важно не допустить дальнейшего втягивания беларуси в российскую агрессию и новую эскалацию в регионе

- подвел итог он.

Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску20.06.2026, 19:37 • 60001 просмотр

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира