Европа начала воспринимать беларусь как угрозу собственной безопасности - политолог
Киев • УНН
Политолог Олег Лесной заявил, что европейские страны видят риски со стороны беларуси не только для Украины, но и для себя. Он подчеркнул, что Украина и беларусь никогда не воевали, и важно не допустить эскалации.
Европейские страны все более четко осознают, что потенциальные риски со стороны беларуси касаются не только Украины, но и непосредственно безопасности самого Европейского Союза. Об этом во время круглого стола в Укринформе заявил политолог Олег Лесной, передает УНН.
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По мнению эксперта, изменение восприятия белорусского фактора на Западе является важным для Украины.
Меня радует то, что Европа наконец четко поняла: угроза со стороны беларуси касается не только Украины. Наши партнеры видят риски и для себя, поэтому все внимательнее относятся к тому, что происходит на белорусском направлении
Политолог также подчеркнул, что между украинцами и белорусами исторически не было военных конфликтов.
Насколько я помню, Украина и беларусь никогда не воевали друг против друга как государства. И нам точно не нужно начинать такую историю сейчас. Именно поэтому важно не допустить дальнейшего втягивания беларуси в российскую агрессию и новую эскалацию в регионе
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