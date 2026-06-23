Европа начала воспринимать беларусь как угрозу собственной безопасности - политолог

Европейские страны все более четко осознают, что потенциальные риски со стороны беларуси касаются не только Украины, но и непосредственно безопасности самого Европейского Союза. Об этом во время круглого стола в Укринформе заявил политолог Олег Лесной, передает УНН.

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По мнению эксперта, изменение восприятия белорусского фактора на Западе является важным для Украины.

Меня радует то, что Европа наконец четко поняла: угроза со стороны беларуси касается не только Украины. Наши партнеры видят риски и для себя, поэтому все внимательнее относятся к тому, что происходит на белорусском направлении - отметил Лесной.

Политолог также подчеркнул, что между украинцами и белорусами исторически не было военных конфликтов.

Насколько я помню, Украина и беларусь никогда не воевали друг против друга как государства. И нам точно не нужно начинать такую историю сейчас. Именно поэтому важно не допустить дальнейшего втягивания беларуси в российскую агрессию и новую эскалацию в регионе - подвел итог он.

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