Оккупанты завозят учителей из Липецка на оккупированные территории Украины
Киев • УНН
Центр национального сопротивления сообщает о завозе российских учителей из Липецка на временно оккупированные территории Украины. Это делается для распространения кремлевских нарративов и уничтожения украинской идентичности.
Оккупанты завозят учителей-гастролеров из Липецка на временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Россия не может обеспечить школы на временно оккупированных территориях педагогами. Те, кто остался верными Украине, отказались сотрудничать с врагом. Поэтому - вместо местных учителей в школы направляют "гастролеров" из РФ
Отмечается, что на Херсонщину приедут выпускники педуниверситета из Липецка.
"Их командируют по контракту на год для работы в школах ВОТ - с единственной целью: промывать мозги детям и насаждать кремлевские нарративы. Это - часть политики геноцида, направленной на уничтожение украинской идентичности", - добавили в ЦНС.
Напомним
Школьников из временно оккупированной Донетчины отправили в лагерь "Красная гвоздика" в Запорожской области. Там детям проводили лекции с пропагандой "достижений России" и "единства регионов".
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