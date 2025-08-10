Окупанти вивозять вчителів із ТОТ на ідеологічні інструктажі в росію
Київ • УНН
Маріупольських вчителів відправили до санкт-петербурга для інструктажів з виховання дітей у дусі "руського міра". Це частина системної програми кремля з перетворення українських шкіл на осередки пропаганди.
Під виглядом "профілактичного відпочинку" педагогів з тимчасово окупованих територій України везуть на росію для промивання мізків. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що маріупольських учителів відправили до санкт-петербурга, де під час "екскурсій" проводили інструктажі з "правильного" виховання дітей у дусі "руського міра".
Це частина системної програми кремля - перетворити українські школи на осередки пропаганди
У ЦНС закликають освітян не ставати інструментом окупантів - уникати участі у кремлівських заходах та фіксувати факти ідеологічного тиску.
Нагадаємо
За даними ЦНС, російські окупанти завозять вчителів-гастролерів з ліпецька на тимчасово окуповані території України. Їх відряджають за контрактом на рік для роботи у школах ТОТ - з єдиною метою: промивати мізки дітям та насаджувати кремлівські наративи.
