Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 29303 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 94944 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 82993 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 258247 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 145685 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 317760 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 293175 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106296 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 148924 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 79136 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Окупанти вивозять вчителів із ТОТ на ідеологічні інструктажі в росію

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Маріупольських вчителів відправили до санкт-петербурга для інструктажів з виховання дітей у дусі "руського міра". Це частина системної програми кремля з перетворення українських шкіл на осередки пропаганди.

Окупанти вивозять вчителів із ТОТ на ідеологічні інструктажі в росію

Під виглядом "профілактичного відпочинку" педагогів з тимчасово окупованих територій України везуть на росію для промивання мізків. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що маріупольських учителів відправили до санкт-петербурга, де під час "екскурсій" проводили інструктажі з "правильного" виховання дітей у дусі "руського міра".

Це частина системної програми кремля - перетворити українські школи на осередки пропаганди

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликають освітян не ставати інструментом окупантів - уникати участі у кремлівських заходах та фіксувати факти ідеологічного тиску.

Нагадаємо

За даними ЦНС, російські окупанти завозять вчителів-гастролерів з ліпецька на тимчасово окуповані території України. Їх відряджають за контрактом на рік для роботи у школах ТОТ - з єдиною метою: промивати мізки дітям та насаджувати кремлівські наративи.

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна
Маріуполь