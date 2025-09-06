$41.350.00
Около 50 тыс. детей с оккупированных территорий Украины прошли "патриотическое воспитание" в рф — британская разведка

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Около 50 тысяч детей с оккупированных территорий Украины с 2022 года прошли "патриотическое воспитание" в 116 российских университетах. Их обучают военным навыкам и прививают антиукраинское мировоззрение, изображая украинские символы как проявления "экстремизма".

Около 50 тыс. детей с оккупированных территорий Украины прошли "патриотическое воспитание" в рф — британская разведка

С 2022 года российские власти принудительно отправили около 50 тыс. детей с оккупированных территорий Украины в университеты для так называемого "патриотического воспитания". Их обучают военным навыкам, прививают антиукраинское мировоззрение и изображают украинские символы, в частности лозунг "Слава Украине", как проявление "экстремизма". Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.

Насильственное политическое воспитание украинской молодежи российскими властями на незаконно оккупированных территориях Украины продолжается. Молодежная организация министерства обороны России "Юнармия" и кремлевская молодежная организация "Движение первых" являются среди тех организаций, которые обучают украинских детей военным навыкам и навязывают им пророссийскую и антиукраинскую пропаганду

- говорится в отчете.

Отмечается, что российские органы образования стремятся противодействовать якобы "экстремизму" – термину, который российские власти определяют в широком значении, в частности в пособии минобороны РФ за 2022 год под названием "Предотвращение конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" выражение "Слава Украине" утверждалось как показатель экстремизма.

С 2022 года российские власти реализуют так называемую программу "Университетские сессии", в рамках которой детей из оккупированных регионов Украины отправляют в российские университеты, где им предоставляют "патриотическое воспитание". Это имеет целью привить детям антиукраинское мировоззрение, а также прославлять российские военные подвиги. С 2022 года около 50 тыс. украинских детей посетили эти занятия в 116 российских университетах

- добавили в разведке.

Напомним

На временно оккупированной Луганщине более полутысячи подростков и молодежи привлечены к "студенческим трудовым отрядам" россиян.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Великобритания
Украина