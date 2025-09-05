Россия насильно привлекает украинских детей к военной подготовке на временно оккупированных территориях - ЦНС
Киев • УНН
Российские захватчики заставляют украинских детей проходить военную подготовку и участвовать в пропагандистских учениях. ЦНС подчеркивает, что похищение и милитаризация детей являются военным преступлением.
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики заставляют детей проходить военную подготовку и участвовать в пропагандистских учениях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
15-летний парень из Херсонской области, ранее завоевывавший медали на украинских спортивных соревнованиях, сейчас вынужден проходить обучение в российском военном лагере на острове Шумшу.
По данным правозащитников, это не единичный случай, а часть системной кампании кремля по похищению и милитаризации детей.
Сотни детей похищают с оккупированных территорий, навязывают им "военные уроки" и заставляют ненавидеть Украину. Враг крадет не только наше настоящее, но и будущее
Также в ЦНС отмечают, что похищение и милитаризация детей является военным преступлением, и виновные должны обязательно за это ответить.
Напомним
ГУР МО Украины получило новые доказательства массового похищения украинских детей с оккупированных территорий. Информация уже передана правоохранителям для возвращения детей и привлечения виновных к ответственности.
Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, в свою очередь, предлагают законопроект о признании россии и беларуси государствами-спонсорами терроризма. Это связано с системным похищением украинских детей во время войны, что угрожает их украинской идентичности.
