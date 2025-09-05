Россия насильно привлекает украинских детей к военной подготовке на временно оккупированных территориях - ЦНС

$41.370.01
48.200.03
ukenru
4 сентября, 17:30 • 12147 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 23803 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 23473 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 27434 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 31303 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 26721 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 22357 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 47426 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 41408 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 44316 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
0м/с
81%
754мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 290500 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 284231 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 282083 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 274577 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне3 сентября, 23:48 • 37993 просмотра
публикации
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 8214 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 33319 просмотра
К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салатаPhoto4 сентября, 07:53 • 26046 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 47424 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 44444 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Олег Синегубов
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Харьковская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 14119 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 33319 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 15227 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 20849 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 22837 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фейковые новости
Ми-8
Google Play
Financial Times

Россия насильно привлекает украинских детей к военной подготовке на временно оккупированных территориях - ЦНС

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Российские захватчики заставляют украинских детей проходить военную подготовку и участвовать в пропагандистских учениях. ЦНС подчеркивает, что похищение и милитаризация детей являются военным преступлением.

Россия насильно привлекает украинских детей к военной подготовке на временно оккупированных территориях - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики заставляют детей проходить военную подготовку и участвовать в пропагандистских учениях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

15-летний парень из Херсонской области, ранее завоевывавший медали на украинских спортивных соревнованиях, сейчас вынужден проходить обучение в российском военном лагере на острове Шумшу.

По данным правозащитников, это не единичный случай, а часть системной кампании кремля по похищению и милитаризации детей.

Сотни детей похищают с оккупированных территорий, навязывают им "военные уроки" и заставляют ненавидеть Украину. Враг крадет не только наше настоящее, но и будущее

- отмечают в ЦНС.

Также в ЦНС отмечают, что похищение и милитаризация детей является военным преступлением, и виновные должны обязательно за это ответить. 

Напомним

ГУР МО Украины получило новые доказательства массового похищения украинских детей с оккупированных территорий. Информация уже передана правоохранителям для возвращения детей и привлечения виновных к ответственности.

Американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, в свою очередь, предлагают законопроект о признании россии и беларуси государствами-спонсорами терроризма. Это связано с системным похищением украинских детей во время войны, что угрожает их украинской идентичности.

россия превращает школы на ВОТ Украины в военные полигоны - ЦНС26.08.25, 10:27 • 3389 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Беларусь
Главное управление разведки Украины
Линдси Грэм
Херсонская область
Украина