Россия насильно привлекает украинских детей к военной подготовке на временно оккупированных территориях - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики заставляют детей проходить военную подготовку и участвовать в пропагандистских учениях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

15-летний парень из Херсонской области, ранее завоевывавший медали на украинских спортивных соревнованиях, сейчас вынужден проходить обучение в российском военном лагере на острове Шумшу.

По данным правозащитников, это не единичный случай, а часть системной кампании кремля по похищению и милитаризации детей.

Сотни детей похищают с оккупированных территорий, навязывают им "военные уроки" и заставляют ненавидеть Украину. Враг крадет не только наше настоящее, но и будущее