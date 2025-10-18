кремль запроваджує нову систему контролю за дітьми в інтернеті
Київ • УНН
росія запроваджує механізм стеження за дітьми в інтернеті, зобов'язуючи батьків повідомляти операторів про передачу SIM-карти дитині. Ці дані вноситимуть до держсистеми для ідентифікації неповнолітніх та обмеження доступу до контенту.
Деталі
Зазначається, що російська влада планує зобов’язати батьків повідомляти операторів зв’язку, якщо SIM-карта передається дитині.
Ці дані вноситимуть до державної системи моніторингу, що дозволить ідентифікувати неповнолітніх користувачів
За даними ЦПД, інтернет-платформи, зокрема соцмережі та медіа, муситимуть перевіряти, чи належить номер дитині, і обмежувати доступ до певного контенту.
"Під риторикою "турботи про дітей" російська влада насправді вибудовує ще один інструмент цензури та контролю над свідомістю громадян. Нові правила формують атмосферу страху серед батьків, які можуть бути покарані навіть за випадкові чи надумані дії своїх дітей у мережі", - йдеться у дописі.
Нагадаємо
У навчальних закладах тимчасово окупованого Криму представники влади рф та військові перевіряють телефони школярів. Вони шукають "небажані" застосунки та українську мову в налаштуваннях.
