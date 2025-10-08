У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова

$41.340.11
48.270.11
ukenru
7 жовтня, 15:10 • 24499 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 30430 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 25762 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 29338 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 28428 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 52907 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 46435 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73564 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60938 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57676 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
90%
752мм
Популярнi новини
Ситуація на Чернігівщині: ворог продовжує атакувати інфраструктуру, в області діють графіки відключень7 жовтня, 17:12 • 3466 перегляди
У російському єкатеринбурзі горить турбінний завод: вогонь охопив близько 1000 кв. мVideo7 жовтня, 17:19 • 4220 перегляди
Польща не зацікавлена в екстрадиції українця, підозрюваного в підриві "Північних потоків" - Туск7 жовтня, 17:21 • 2820 перегляди
На Київщині раптово помер чоловік у лікарні, куди приїхав на ВЛК: справу розслідує поліція7 жовтня, 17:45 • 5648 перегляди
Україна почала використовувати крилаті ракети Фламінго", вартість яких становить близько 500 тисяч доларів - ЗМІ7 жовтня, 18:03 • 11264 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 24496 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 25176 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 52906 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 64369 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 73424 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 26535 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 31067 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 83337 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 78551 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 153339 перегляди
Актуальне
The Guardian
The New York Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Ланцет (баражуючий боєприпас)

У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова

Київ • УНН

 • 464 перегляди

У навчальних закладах тимчасово окупованого Криму представники влади рф та військові перевіряють телефони школярів. Вони шукають "небажані" застосунки та українську мову в налаштуваннях.

У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова

У навчальних закладах тимчасово окупованого Криму представники влади рф та військові перевіряють телефони школярів на наявність "небажаних" застосунків та української мови в налаштуваннях. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.   

Деталі

Активісти українських рухів на тимчасово окупованих територіях повідомляють, що в школах Криму представники окупаційної адміністрації разом із російськими військовими перевіряють мобільні телефони дітей.

Шукають заборонені застосунки, VPN-сервіси та навіть українську мову в налаштуваннях. Якщо в телефоні виявляють українську розкладку, дитину та її батьків можуть викликати "на розмову" або піддати додатковим перевіркам.

- йдеться у дописі.

"Такі "рейди" є черговим інструментом тотального контролю та ідеологічного тиску. Окупанти прагнуть викорінити будь-які прояви української ідентичності. Перевірки телефонів школярів — це не "турбота про безпеку", а системна спроба залякати дітей і нав’язати лояльність до російського режиму", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

росія запровадила нові правила контролю за блогерами: усі Telegram-канали з понад 10 тисячами підписників, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, мають підключити бота "роскомнадзору", який отримує повний доступ до контенту та аудиторії.   

У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС28.09.25, 23:33 • 12948 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Крим