У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова
Київ • УНН
У навчальних закладах тимчасово окупованого Криму представники влади рф та військові перевіряють телефони школярів на наявність "небажаних" застосунків та української мови в налаштуваннях. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Активісти українських рухів на тимчасово окупованих територіях повідомляють, що в школах Криму представники окупаційної адміністрації разом із російськими військовими перевіряють мобільні телефони дітей.
Шукають заборонені застосунки, VPN-сервіси та навіть українську мову в налаштуваннях. Якщо в телефоні виявляють українську розкладку, дитину та її батьків можуть викликати "на розмову" або піддати додатковим перевіркам.
"Такі "рейди" є черговим інструментом тотального контролю та ідеологічного тиску. Окупанти прагнуть викорінити будь-які прояви української ідентичності. Перевірки телефонів школярів — це не "турбота про безпеку", а системна спроба залякати дітей і нав’язати лояльність до російського режиму", - додали в ЦПД.
Нагадаємо
росія запровадила нові правила контролю за блогерами: усі Telegram-канали з понад 10 тисячами підписників, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, мають підключити бота "роскомнадзору", який отримує повний доступ до контенту та аудиторії.
