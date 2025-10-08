В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык
Киев • УНН
В учебных заведениях временно оккупированного Крыма представители власти РФ и военные проверяют телефоны школьников. Они ищут "нежелательные" приложения и украинский язык в настройках.
В учебных заведениях временно оккупированного Крыма представители властей РФ и военные проверяют телефоны школьников на наличие "нежелательных" приложений и украинского языка в настройках. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Подробности
Активисты украинских движений на временно оккупированных территориях сообщают, что в школах Крыма представители оккупационной администрации вместе с российскими военными проверяют мобильные телефоны детей.
Ищут запрещенные приложения, VPN-сервисы и даже украинский язык в настройках. Если в телефоне обнаруживают украинскую раскладку, ребенка и его родителей могут вызвать "на разговор" или подвергнуть дополнительным проверкам.
"Такие "рейды" являются очередным инструментом тотального контроля и идеологического давления. Оккупанты стремятся искоренить любые проявления украинской идентичности. Проверки телефонов школьников — это не "забота о безопасности", а системная попытка запугать детей и навязать лояльность к российскому режиму", - добавили в ЦПД.
Напомним
Россия ввела новые правила контроля за блогерами: все Telegram-каналы с более чем 10 тысячами подписчиков, в том числе на временно оккупированных территориях Украины, должны подключить бота "Роскомнадзора", который получает полный доступ к контенту и аудитории.
