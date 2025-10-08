В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык

$41.340.11
48.270.11
ukenru
7 октября, 15:10 • 24203 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 29967 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 25577 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 29163 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 28289 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 52781 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 46402 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 73533 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60909 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57658 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
90%
752мм
Популярные новости
Ситуация в Черниговской области: враг продолжает атаковать инфраструктуру, в области действуют графики отключений7 октября, 17:12 • 3170 просмотра
В российском Екатеринбурге горит турбинный завод: огонь охватил около 1000 кв. мVideo7 октября, 17:19 • 3954 просмотра
Польша не заинтересована в экстрадиции украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков" - Туск7 октября, 17:21 • 2570 просмотра
В Киевской области внезапно умер мужчина в больнице, куда приехал на ВВК: дело расследует полиция7 октября, 17:45 • 5360 просмотра
Украина начала использовать крылатые ракеты "Фламинго", стоимость которых составляет около 500 тысяч долларов - СМИ7 октября, 18:03 • 11037 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 24203 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 25066 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 52781 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 64252 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 73341 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Себастьен Лекорню
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 26480 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 31014 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 83293 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 78508 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 153297 просмотра
Актуальное
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Ланцет (барражирующий боеприпас)

В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык

Киев • УНН

 • 176 просмотра

В учебных заведениях временно оккупированного Крыма представители власти РФ и военные проверяют телефоны школьников. Они ищут "нежелательные" приложения и украинский язык в настройках.

В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык

В учебных заведениях временно оккупированного Крыма представители властей РФ и военные проверяют телефоны школьников на наличие "нежелательных" приложений и украинского языка в настройках. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.   

Подробности

Активисты украинских движений на временно оккупированных территориях сообщают, что в школах Крыма представители оккупационной администрации вместе с российскими военными проверяют мобильные телефоны детей.

Ищут запрещенные приложения, VPN-сервисы и даже украинский язык в настройках. Если в телефоне обнаруживают украинскую раскладку, ребенка и его родителей могут вызвать "на разговор" или подвергнуть дополнительным проверкам.

- говорится в сообщении.

"Такие "рейды" являются очередным инструментом тотального контроля и идеологического давления. Оккупанты стремятся искоренить любые проявления украинской идентичности. Проверки телефонов школьников — это не "забота о безопасности", а системная попытка запугать детей и навязать лояльность к российскому режиму", - добавили в ЦПД.

Напомним

Россия ввела новые правила контроля за блогерами: все Telegram-каналы с более чем 10 тысячами подписчиков, в том числе на временно оккупированных территориях Украины, должны подключить бота "Роскомнадзора", который получает полный доступ к контенту и аудитории.   

В Мелитополе исчез мобильный интернет, заблокированы Google Play и VPN - ЦНС28.09.25, 23:33 • 12946 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Крым