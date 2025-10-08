Блогерів у росії і на ТОТ змушують ставити держбота

росія запровадила нові правила контролю за блогерами: усі Telegram-канали з понад 10 тисячами підписників, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, мають підключити бота "роскомнадзору", який отримує повний доступ до контенту та аудиторії. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

російська влада запровадила нове правило для посилення контролю за блогосферою.

Усі блогери, зокрема й на ТОТ України, з аудиторією більш як 10 тисяч читачів у Telegram мають додати до своїх каналів спеціального бота від "роскомнадзору" - йдеться у дописі.

Зазначається, що він отримує права адміністратора - може редагувати, видаляти або публікувати дописи. Таким чином держава фактично отримує повний доступ до контенту, аудиторії та внутрішньої інформації каналів.

"Формально "роскомнадзор" пояснює, що запуск бота нібито обов’язковий і потрібен для "підтвердження реєстрації", але в законодавстві немає жодної згадки про такого бота. Це самовільна ініціатива чиновників, які трактують закони на власний розсуд, аби розширити можливості для втручання у діяльність блогерів",- додали в ЦПД.

Нагадаємо

У росії запрацював "православний месенджер" "Зосима", який викликав скандал через збір особистих даних. Реєстрація через "Госуслуги" надає доступ до державних баз даних, включаючи паспортні дані та інформацію про доходи.

Російську телеведучу Лазарєву в черговий раз заочно засудили в рф - загальний строк 7 років колонії як "іноагентці"