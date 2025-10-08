Блогерів у росії і на ТОТ змушують ставити держбота

$41.340.11
48.270.11
ukenru
7 жовтня, 15:10 • 21589 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 24868 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 22309 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 26056 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 25598 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 51319 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 45949 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73141 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60561 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57403 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін у 73 роки мріє про безсмертя та розширює державні програми довголіття - Le Monde
7 жовтня, 13:33 • 5996 перегляди
ГУРкіт у ленінградській області рф: під укіс пустили поїзд з військовим вантажем
7 жовтня, 13:44 • 7934 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання
7 жовтня, 13:53 • 23386 перегляди
На Житомирщині під час сімейної сварки чоловік зарізав дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів
7 жовтня, 15:00 • 4456 перегляди
Україна почала використовувати крилаті ракети Фламінго", вартість яких становить близько 500 тисяч доларів - ЗМІ
18:03 • 8582 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері
6 жовтня, 12:01 • 63168 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
6 жовтня, 08:19 • 72492 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Роберт Калиняк
Конор Мак-Грегор
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Білий дім
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
7 жовтня, 11:00 • 25885 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
6 жовтня, 18:42 • 30398 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30 • 82725 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13 • 77982 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 16:00 • 152783 перегляди
The Guardian
The New York Times
Forbes
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Економіст (журнал)

Блогерів у росії і на ТОТ змушують ставити держбота

Київ • УНН

 • 288 перегляди

росія зобов'язала Telegram-канали з понад 10 тисячами підписників підключити бота "роскомнадзору", що надає повний доступ до контенту та аудиторії. Це стосується і каналів на тимчасово окупованих територіях України.

Блогерів у росії і на ТОТ змушують ставити держбота

росія запровадила нові правила контролю за блогерами: усі Telegram-канали з понад 10 тисячами підписників, зокрема на тимчасово окупованих територіях України, мають підключити бота "роскомнадзору", який отримує повний доступ до контенту та аудиторії. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

російська влада запровадила нове правило для посилення контролю за блогосферою.

Усі блогери, зокрема й на ТОТ України, з аудиторією більш як 10 тисяч читачів у Telegram мають додати до своїх каналів спеціального бота від "роскомнадзору"

- йдеться у дописі.

Зазначається, що він отримує права адміністратора - може редагувати, видаляти або публікувати дописи. Таким чином держава фактично отримує повний доступ до контенту, аудиторії та внутрішньої інформації каналів.

"Формально "роскомнадзор" пояснює, що запуск бота нібито обов’язковий і потрібен для "підтвердження реєстрації", але в законодавстві немає жодної згадки про такого бота. Це самовільна ініціатива чиновників, які трактують закони на власний розсуд, аби розширити можливості для втручання у діяльність блогерів",- додали в ЦПД.

У росії запрацював "православний месенджер" "Зосима", який викликав скандал через збір особистих даних. Реєстрація через "Госуслуги" надає доступ до державних баз даних, включаючи паспортні дані та інформацію про доходи.

Віта Зеленецька

