У росії запустили православний месенджер "Зосима" з доступом до всіх персональних даних
Київ • УНН
У росії запрацював "православний месенджер" "Зосима", який викликав скандал через збір особистих даних. Реєстрація через "Госуслуги" надає доступ до державних баз даних, включаючи паспортні дані та інформацію про доходи.
У росії запустили "православний месенджер" під назвою "Зосима". Він доступний для завантаження лише кілька днів, але вже спричинив скандал. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
Деталі
За інформацією ЦПД, користувачі звернули увагу, що згідно з політикою конфіденційності, "Зосима" збирає надзвичайно широкий спектр персональних даних користувачів, включно з паспортними даними, адресами, відомостями про доходи, місця роботи та навіть інформацією про військовий обов’язок.
Реєстрація відбувається через "Госуслуги", що автоматично відкриває доступ до державних баз даних
Формально запуск месенджера пояснюється прагненням зробити російську православну церкву "сучаснішою" та "ближчою до молоді". Насправді ж ідеться про створення ще одного інструменту цифрового контролю над населенням.
"Це вчергове підтверджує, що рпц у росії фактично є частиною державного апарату та допомагає владі управляти суспільством. Месенджер "Зосима" є черговою ілюстрацією того, як кремль під релігійною оболонкою вибудовує систему тотального нагляду за власними громадянами", - додали в Центри протидії дезінформації.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України росіяни вимагають від школярів встановити месенджер MAX. Цей додаток є державним месенджером рф, який передає владі всі дані з телефону.
