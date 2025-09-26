В России запустили православный мессенджер "Зосима" с доступом ко всем персональным данным

В России запустили "православный мессенджер" под названием "Зосима". Он доступен для скачивания всего несколько дней, но уже вызвал скандал. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

По информации ЦПД, пользователи обратили внимание, что согласно политике конфиденциальности, "Зосима" собирает чрезвычайно широкий спектр персональных данных пользователей, включая паспортные данные, адреса, сведения о доходах, местах работы и даже информацию о воинской обязанности.

Регистрация происходит через "Госуслуги", что автоматически открывает доступ к государственным базам данных - говорится в сообщении.

Формально запуск мессенджера объясняется стремлением сделать русскую православную церковь "более современной" и "ближе к молодежи". На самом же деле речь идет о создании еще одного инструмента цифрового контроля над населением.

"Это в очередной раз подтверждает, что РПЦ в России фактически является частью государственного аппарата и помогает властям управлять обществом. Мессенджер "Зосима" является очередной иллюстрацией того, как кремль под религиозной оболочкой выстраивает систему тотального надзора за собственными гражданами", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне требуют от школьников установить мессенджер MAX. Это приложение является государственным мессенджером РФ, который передает властям все данные с телефона.

