Ексклюзив
07:13 • 14967 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 31986 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 61988 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 52049 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 53422 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 92682 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36142 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41243 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67437 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 78366 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Російську телеведучу Лазарєву в черговий раз заочно засудили в рф - загальний строк 7 років колонії як "іноагентці"

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Пресненський суд москви заочно засудив Тетяну Лазарєву до одного року і дев'яти місяців виправних робіт за порушення обов'язків "іноземного агента", що додається до попереднього вироку. Загальний термін покарання становить сім років колонії, зокрема за "оправдання тероризму" та публікації без позначки "іноземний агент".

Російську телеведучу Лазарєву в черговий раз заочно засудили в рф - загальний строк 7 років колонії як "іноагентці"

Пресненський суд москви заочно виніс вирок телеведучій Тетяні Лазарєвій у справі про порушення обов’язків "іноземного агента". За даними "Медіазони", їй призначено один рік і дев’ять місяців виправних робіт, що додається до попереднього вироку. Про це пише УНН.

Деталі

Приводом для нової справи стали два дописи Лазарєвої в Telegram-каналі "Лазарєва тут!", опубліковані у лютому 2025 року без позначки "іноземний агент". Раніше телеведучу вже двічі притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні порушення. Прокурор вимагав для Лазаревої одного року колонії.

Адвокат Леонід Соловйов у суді назвав звинувачення політично мотивованими та заявив, що у діях телеведучої немає складу злочину, просячи суд виправдати підзахисну.

Учасницям Pussy Riot заочно винесли вироки до 13 років колонії за "фейки" про війну в Україні та "дії проти влади"15.09.25, 13:26 • 5962 перегляди

Варто нагадати, що російська влада визнала Лазарєву "іноземним агентом" улітку 2022 року. У грудні 2024 року заочно їй уже присудили шість з половиною років колонії за статтею про "оправдання тероризму" (частина 2 статті 205.2 КК РФ) через її висловлювання про атаки безпілотників ЗСУ по російських містах.

Таким чином, із урахуванням останнього вироку, загальний строк покарання Лазаревої становить сім років колонії.

Довідково 

Тетяна Лазарєва – російська телеведуча, акторка та громадська діячка, відома своєю проукраїнською позицією та критикою політики кремля. Народилася 21 липня 1966 року в Новосибірську. У 1990-х роках здобула популярність як ведуча гумористичного шоу "О.С.П.-студія" та акторка серіалу "33 квадратних метра". Протягом 2004–2012 років працювала на телеканалі СТС.

З 2016 року проживає в Марбельї, Іспанія. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Тетяна Лазарєва відкрито засудила агресію кремля. Вона публічно відмовилася повертатися до москви та висловила підтримку Україні. Зокрема, після ракетного удару по Сумах у квітні 2025 року Лазарєва емоційно звернулася до українців, заявивши, що "я зганьблена на все життя".

Тетяна Лазарєва була запрошеною суддею на українське шоу "Ліга сміху" на початку 2022 року.

Незважаючи на переслідування з боку російської влади, Тетяна Лазарєва продовжує активно висловлювати свою позицію через соціальні мережі, зокрема в Instagram. Вона також займається громадською діяльністю, зокрема підтримує українських біженців та виступає за права людини.

влада рф криміналізує будь-яку незалежну журналістику17.09.25, 03:28 • 3879 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКультура
благодійність
Іспанія
Україна
Суми