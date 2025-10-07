Російську телеведучу Лазарєву в черговий раз заочно засудили в рф - загальний строк 7 років колонії як "іноагентці"

Пресненський суд москви заочно виніс вирок телеведучій Тетяні Лазарєвій у справі про порушення обов’язків "іноземного агента". За даними "Медіазони", їй призначено один рік і дев’ять місяців виправних робіт, що додається до попереднього вироку. Про це пише УНН.

Деталі

Приводом для нової справи стали два дописи Лазарєвої в Telegram-каналі "Лазарєва тут!", опубліковані у лютому 2025 року без позначки "іноземний агент". Раніше телеведучу вже двічі притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні порушення. Прокурор вимагав для Лазаревої одного року колонії.

Адвокат Леонід Соловйов у суді назвав звинувачення політично мотивованими та заявив, що у діях телеведучої немає складу злочину, просячи суд виправдати підзахисну.

Варто нагадати, що російська влада визнала Лазарєву "іноземним агентом" улітку 2022 року. У грудні 2024 року заочно їй уже присудили шість з половиною років колонії за статтею про "оправдання тероризму" (частина 2 статті 205.2 КК РФ) через її висловлювання про атаки безпілотників ЗСУ по російських містах.

Таким чином, із урахуванням останнього вироку, загальний строк покарання Лазаревої становить сім років колонії.

Довідково

Тетяна Лазарєва – російська телеведуча, акторка та громадська діячка, відома своєю проукраїнською позицією та критикою політики кремля. Народилася 21 липня 1966 року в Новосибірську. У 1990-х роках здобула популярність як ведуча гумористичного шоу "О.С.П.-студія" та акторка серіалу "33 квадратних метра". Протягом 2004–2012 років працювала на телеканалі СТС.

З 2016 року проживає в Марбельї, Іспанія. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Тетяна Лазарєва відкрито засудила агресію кремля. Вона публічно відмовилася повертатися до москви та висловила підтримку Україні. Зокрема, після ракетного удару по Сумах у квітні 2025 року Лазарєва емоційно звернулася до українців, заявивши, що "я зганьблена на все життя".

Тетяна Лазарєва була запрошеною суддею на українське шоу "Ліга сміху" на початку 2022 року.

Незважаючи на переслідування з боку російської влади, Тетяна Лазарєва продовжує активно висловлювати свою позицію через соціальні мережі, зокрема в Instagram. Вона також займається громадською діяльністю, зокрема підтримує українських біженців та виступає за права людини.

