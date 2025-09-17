влада рф криміналізує будь-яку незалежну журналістику

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 вересня, 16:50 • 15610 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 27760 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 20233 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 35475 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 50728 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24856 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 41513 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36885 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16744 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37724 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.9м/с
61%
750мм
Популярнi новини
Атака рф на Харків: окупанти зруйнували будівлю Національного фармацевтичного університетуPhotoVideo16 вересня, 15:24 • 6414 перегляди
Атака п'ятьма БПЛА на Суми 16 вересня: у ДСНС поділились кадрами і деталямиPhotoVideo16 вересня, 16:05 • 5256 перегляди
Пожежа на Київщині після атаки дрона: рятувальники гасили вогонь понад 10 годинPhoto16 вересня, 16:35 • 4538 перегляди
Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні18:36 • 3516 перегляди
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto20:20 • 4310 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 15607 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 27754 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 21318 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 50725 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 41511 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Польща
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 11578 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 19068 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 50406 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 49268 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 53873 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
The Washington Post
Економіст (журнал)
E-6 Mercury

влада рф криміналізує будь-яку незалежну журналістику

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Після повномасштабного вторгнення в Україну кремль майже повністю зачистив незалежний медіапростір. російська влада додала 62 організації до переліку "осіб під іноземним впливом" лише від початку року.

влада рф криміналізує будь-яку незалежну журналістику

Після повномасштабного вторгнення в Україну кремль майже повністю зачистив незалежний медіапростір: редакції блокують, визнають "іноземними агентами" чи "небажаними". Закони, що криміналізують критику армії або державної політики, активно застосовуються проти журналістів. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що із березня діє новий механізм тиску: усі, кого мін’юст вніс до переліку "осіб під іноземним впливом", зобов’язані відкривати спецрахунки, куди мають надходити всі їхні доходи – від гонорарів до дивідендів. Зняти кошти можна лише після виключення з реєстру, що фактично паралізує фінансову діяльність незалежних медіа в еміграції.

У серпні генпрокуратура рф пояснила внесення міжнародної організації "Репортери без кордонів" до списку "небажаних", звинувативши її у поширенні "західних кліше" про переслідування журналістів

- йдеться у дописі.

Як повідомили у СЗРУ, лише від початку року російська влада додала до цього переліку 62 організації, а за співпрацю з ними склала понад 130 протоколів.

За даними Committee to Protect Journalists, на лютий 2025 року статус "іноземних агентів" отримали 247 журналістів і редакцій. Шістьох репортерів, які працюють за кордоном, російські суди заочно засудили до ув’язнення на терміни від 7,5 до 11 років за звинуваченнями у "фейках".

Нагадаємо

Провладного російського політолога сергія маркова визнали "іноземним агентом". Ймовірна причина - його заява про відповідальність рф за збиття азербайджанського літака 25 грудня 2024 року.

Окупаційна влада використовує "іноземних журналістів" та політиків для пропаганди на Донеччині - ЦПД16.09.25, 23:44 • 772 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаМультимедіа
Служба зовнішньої розвідки України
Україна