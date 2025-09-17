влада рф криміналізує будь-яку незалежну журналістику
Після повномасштабного вторгнення в Україну кремль майже повністю зачистив незалежний медіапростір. російська влада додала 62 організації до переліку "осіб під іноземним впливом" лише від початку року.
Після повномасштабного вторгнення в Україну кремль майже повністю зачистив незалежний медіапростір: редакції блокують, визнають "іноземними агентами" чи "небажаними". Закони, що криміналізують критику армії або державної політики, активно застосовуються проти журналістів.
Зазначається, що із березня діє новий механізм тиску: усі, кого мін’юст вніс до переліку "осіб під іноземним впливом", зобов’язані відкривати спецрахунки, куди мають надходити всі їхні доходи – від гонорарів до дивідендів. Зняти кошти можна лише після виключення з реєстру, що фактично паралізує фінансову діяльність незалежних медіа в еміграції.
У серпні генпрокуратура рф пояснила внесення міжнародної організації "Репортери без кордонів" до списку "небажаних", звинувативши її у поширенні "західних кліше" про переслідування журналістів
Як повідомили у СЗРУ, лише від початку року російська влада додала до цього переліку 62 організації, а за співпрацю з ними склала понад 130 протоколів.
За даними Committee to Protect Journalists, на лютий 2025 року статус "іноземних агентів" отримали 247 журналістів і редакцій. Шістьох репортерів, які працюють за кордоном, російські суди заочно засудили до ув’язнення на терміни від 7,5 до 11 років за звинуваченнями у "фейках".
Провладного російського політолога сергія маркова визнали "іноземним агентом". Ймовірна причина - його заява про відповідальність рф за збиття азербайджанського літака 25 грудня 2024 року.
