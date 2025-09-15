Учасницям Pussy Riot заочно винесли вироки до 13 років колонії за "фейки" про війну в Україні та "дії проти влади"
Київ • УНН
Басманний суд москви заочно засудив учасниць Pussy Riot до термінів від восьми до 13 років колонії. Їх звинуватили у поширенні "воєнних фейків" та "діях проти влади", зокрема через кліп і акцію в Мюнхені.
російська влада знову показала, що критикувати війну в Україні та її злочини небезпечно. Басманний суд москви заочно засудив учасниць музичного гурту Pussy Riot до строків від восьми до 13 років колонії. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.
Деталі
Найбільший термін - 13 років і 15 днів - отримала Марія Алехіна. Тасо Плетнер засудили на 11 років, а Ольгу Борисову, Діану Буркот і Аліну Петрову – на 8 років. Всі засуджені вже покинули росію, тому вирок оголошено заочно.
Жінок звинуватили у поширенні "воєнних фейків" та "діях проти влади". Два ключові епізоди фігурували у справі: кліп на пісню "Мама, не дивись телевізор", де, за версією слідства, містилися нібито "неправдиві" відомості про злочини російських військових в Україні, та антивоєнна акція минулого року в Мюнхені. Там Плетнер розмістила у Пінакотецці сучасного мистецтва плакат із зображенням президента рф, на якому вона зробила непристойні дії.
У Pussy Riot категорично заперечують будь-яку провину і наголошують: держава повинна вміти сприймати критику, а їхні дії - це висловлення громадянської позиції та протест проти війни.
