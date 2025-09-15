$41.310.00
Ексклюзив
09:58 • 1492 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
05:44 • 18888 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 18635 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 20346 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 27985 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 51896 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 70344 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104581 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86590 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84814 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 18863 перегляди
Ексклюзив
05:44 • 18863 перегляди
УНН Lite
Учасницям Pussy Riot заочно винесли вироки до 13 років колонії за "фейки" про війну в Україні та "дії проти влади"

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Басманний суд москви заочно засудив учасниць Pussy Riot до термінів від восьми до 13 років колонії. Їх звинуватили у поширенні "воєнних фейків" та "діях проти влади", зокрема через кліп і акцію в Мюнхені.

Учасницям Pussy Riot заочно винесли вироки до 13 років колонії за "фейки" про війну в Україні та "дії проти влади"

російська влада знову показала, що критикувати війну в Україні та її злочини небезпечно. Басманний суд москви заочно засудив учасниць музичного гурту Pussy Riot до строків від восьми до 13 років колонії. Про це повідомляє  ВВС, передає УНН.

Деталі

Найбільший термін - 13 років і 15 днів - отримала Марія Алехіна. Тасо Плетнер засудили на 11 років, а Ольгу Борисову, Діану Буркот і Аліну Петрову – на 8 років. Всі засуджені вже покинули росію, тому вирок оголошено заочно.

Керував вбивствами українських полонених: у Харкові судять військового рф, йому світить довічне ув'язнення08.09.25, 14:22 • 3460 переглядiв

Жінок звинуватили у поширенні "воєнних фейків" та "діях проти влади". Два ключові епізоди фігурували у справі: кліп на пісню "Мама, не дивись телевізор", де, за версією слідства, містилися нібито "неправдиві" відомості про злочини російських військових в Україні, та антивоєнна акція минулого року в Мюнхені. Там Плетнер розмістила у Пінакотецці сучасного мистецтва плакат із зображенням президента рф, на якому вона зробила непристойні дії.

У Pussy Riot категорично заперечують будь-яку провину і наголошують: держава повинна вміти сприймати критику, а їхні дії - це висловлення громадянської позиції та протест проти війни.

Військовий отримав довічне за розстріл поліцейських і двох жінок на Донеччині04.09.25, 16:55 • 4303 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніНовини Світу
Мюнхен
Україна