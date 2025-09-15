Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговоры до 13 лет колонии за "фейки" о войне в Украине и "действия против власти"

$41.310.00
Эксклюзив
09:58 • 1348 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 18632 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 18479 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 20220 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 27862 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 51819 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70311 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104562 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86568 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84789 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 16446 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 11727 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 13864 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 8184 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 15410 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 3524 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 6266 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 17810 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 96365 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Испания
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 3740 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 5662 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 22740 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 29381 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 78444 просмотра
Старлинк
Forbes
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговоры до 13 лет колонии за "фейки" о войне в Украине и "действия против власти"

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Басманный суд москвы заочно приговорил участниц Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии. Их обвинили в распространении "военных фейков" и "действиях против власти", в частности из-за клипа и акции в Мюнхене.

Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговоры до 13 лет колонии за "фейки" о войне в Украине и "действия против власти"

российские власти вновь показали, что критиковать войну в Украине и ее преступления опасно. Басманный суд москвы заочно приговорил участниц музыкальной группы Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Наибольший срок - 13 лет и 15 дней - получила Мария Алехина. Тасо Плетнер приговорили к 11 годам, а Ольгу Борисову, Диану Буркот и Алину Петрову – к 8 годам. Все осужденные уже покинули россию, поэтому приговор объявлен заочно.

Руководил убийствами украинских пленных: в Харькове судят военного РФ, ему светит пожизненное заключение08.09.2025, 14:22 • 3460 просмотров

Женщин обвинили в распространении "военных фейков" и "действиях против власти". Два ключевых эпизода фигурировали в деле: клип на песню "Мама, не смотри телевизор", где, по версии следствия, содержались якобы "ложные" сведения о преступлениях российских военных в Украине, и антивоенная акция в прошлом году в Мюнхене. Там Плетнер разместила в Пинакотеке современного искусства плакат с изображением президента рф, на котором она совершила непристойные действия.

В Pussy Riot категорически отрицают любую вину и подчеркивают: государство должно уметь воспринимать критику, а их действия - это выражение гражданской позиции и протест против войны.

Военный получил пожизненное заключение за расстрел полицейских и двух женщин в Донецкой области04.09.2025, 16:55 • 4303 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеНовости Мира
Мюнхен
Украина