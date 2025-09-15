Участницам Pussy Riot заочно вынесли приговоры до 13 лет колонии за "фейки" о войне в Украине и "действия против власти"
Киев • УНН
Басманный суд москвы заочно приговорил участниц Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии. Их обвинили в распространении "военных фейков" и "действиях против власти", в частности из-за клипа и акции в Мюнхене.
российские власти вновь показали, что критиковать войну в Украине и ее преступления опасно. Басманный суд москвы заочно приговорил участниц музыкальной группы Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Наибольший срок - 13 лет и 15 дней - получила Мария Алехина. Тасо Плетнер приговорили к 11 годам, а Ольгу Борисову, Диану Буркот и Алину Петрову – к 8 годам. Все осужденные уже покинули россию, поэтому приговор объявлен заочно.
Женщин обвинили в распространении "военных фейков" и "действиях против власти". Два ключевых эпизода фигурировали в деле: клип на песню "Мама, не смотри телевизор", где, по версии следствия, содержались якобы "ложные" сведения о преступлениях российских военных в Украине, и антивоенная акция в прошлом году в Мюнхене. Там Плетнер разместила в Пинакотеке современного искусства плакат с изображением президента рф, на котором она совершила непристойные действия.
В Pussy Riot категорически отрицают любую вину и подчеркивают: государство должно уметь воспринимать критику, а их действия - это выражение гражданской позиции и протест против войны.
