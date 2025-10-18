кремль вводит новую систему контроля за детьми в интернете
Киев • УНН
россия вводит механизм слежки за детьми в интернете, обязывая родителей сообщать операторам о передаче SIM-карты ребенку. Эти данные будут вноситься в госсистему для идентификации несовершеннолетних и ограничения доступа к контенту.
Кремль вводит новый механизм слежки за детьми в интернете: родителей обяжут сообщать операторам, если SIM-карта переходит к ребенку, а эти данные будут вносить в государственную базу для идентификации несовершеннолетних. Соцсети и онлайн-платформы будут проверять номера и ограничивать доступ к определенному контенту. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что российские власти планируют обязать родителей сообщать операторам связи, если SIM-карта передается ребенку.
Эти данные будут вносить в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей
По данным ЦПД, интернет-платформы, в частности соцсети и медиа, должны будут проверять, принадлежит ли номер ребенку, и ограничивать доступ к определенному контенту.
"Под риторикой "заботы о детях" российские власти на самом деле выстраивают еще один инструмент цензуры и контроля над сознанием граждан. Новые правила формируют атмосферу страха среди родителей, которые могут быть наказаны даже за случайные или надуманные действия своих детей в сети", - говорится в сообщении.
Напомним
В учебных заведениях временно оккупированного Крыма представители власти РФ и военные проверяют телефоны школьников. Они ищут "нежелательные" приложения и украинский язык в настройках.
Блогеров в России и на ВОТ заставляют ставить госбота07.10.25, 23:20 • 4756 просмотров