ЄС планує створити центр для боротьби з дезінформацією росії та інших країн

Європейський Союз планує створити центр для боротьби з дезінформаційними загрозами з боку росії та інших країн. Цей крок став відповіддю на "посилення гібридних атак""з боку рф та інших іноземних держав, які поширюють фейкові матеріали в соціальних мережах. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що виконавчий орган ЄС планує створити Центр демократичної стійкості для протидії дезінформації з боку росії та інших авторитарних режимів.

Єврокомісія має намір заснувати центр, який об’єднає експертів з усіх країн ЄС і держав-кандидатів на вступ до блоку, щоб спільно боротися з іноземним втручанням та інформаційними маніпуляціями. Ця ініціатива є частиною концепції "Щита демократії", яку голова комісії Урсула фон дер Ляєн представила під час своєї передвиборчої кампанії на другий термін перед виборами до Європарламенту 2024 року - пише The Guardian.

За інформацією видання, Фон дер Ляєн уперше оголосила про ідею створення Європейського центру демократичної стійкості у своїй промові перед депутатами Європарламенту у вересні. У документі, який мають оприлюднити 12 листопада, наводяться додаткові подробиці, зокрема щодо того, де Єврокомісія бачить найбільші загрози.

Окрім своєї жорстокої агресивної війни проти України, росія також посилює гібридні атаки, ведучи боротьбу за вплив проти Європи. Поширюючи неправдиву інформацію, часто з маніпуляціями та перекрученням історичних фактів, вони намагаються підірвати довіру до демократичних систем - йдеться у проєкті документа.

Європейська служба зовнішніх дій повідомила, що зафіксовано десятки випадків російських кампаній дезінформації, зокрема операцію "Двійник", що передувала європейським виборам. У її межах створювали копії відомих медіасайтів, які поширювали антизахідні матеріали.

Ймовірно, кампанія триває з 2022 року. Дезінформація поширювалась через сайти, що імітували Die Welt, Le Point, La Stampa та Polskie Radio. На цих фейкових сторінках публікували вигадані статті, які потім активно розповсюджувалися у соцмережах, щоб дискредитувати політиків і послабити підтримку України та українських біженців - наголошує видання.

Китай також визначено як джерело дезінформаційної загрози - за даними дипломатичної служби ЄС, він використовує приватні PR-компанії та блогерів для створення та поширення контенту, що просуває політичні інтереси Пекіна. У 2024 році дослідники Citizen Lab виявили 123 сайти, які видавали себе за новинні агентства й поширювали прокитайську пропаганду в 30 країнах Європи, Азії та Латинської Америки.

Новий центр стане платформою для обміну інформацією, раннього попередження між інституціями ЄС і державами-членами, а також для підвищення обізнаності громадян про спроби іноземних урядів впливати на інформаційний простір.

Участь у центрі буде добровільною для країн ЄС і держав-кандидатів, але, як зазначає комісія, до ініціативи можуть долучитися й "партнери-однодумці" - зокрема Велика Британія.

Інші складові плану "Щит демократії" передбачають створення незалежної мережі фактчекерів для боротьби з дезінформацією - особливо під час виборів, криз у сфері охорони здоров’я чи стихійних лих.

Брюссель також має намір заснувати мережу лідерів думок для популяризації принципів демократії та стандартів ЄС у цифровому середовищі.

кремль створив мережу агентів для гібридної війни проти Європи, залучаючи маргіналізованих осіб, часто російськомовних чоловіків із судимістю. Це виявили експерти GLOBSEC та ICCT у спільній доповіді, представленій у Європарламенті.

