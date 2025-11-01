російські спецслужби застосовують методи ІДІЛ у гібридній війні проти Європи - ЦПД
Київ • УНН
російські спецслужби, як і терористичне угруповання ІДІЛ, використовують цілеспрямовану пропаганду, дезінформацію та соціальні мережі для вербування вразливих груп населення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що так само як ІДІЛ у 2013-2019 роках, кремль мобілізує маргіналізованих, найчастіше російськомовних, людей, пропонуючи їм ідеологічно привабливі меседжі - релігійні або націоналістичні.
російська пропаганда підігріває поляризацію європейських суспільств, розпалюючи невдоволення внутрішніми політиками окремих країн та ЄС у цілому. Згодом таких осіб залучають до "одноразових" диверсійних завдань: збирання розвідданих, підпалів, передачі інформації про військові та критичні об'єкти тощо
Там переконані, що мета таких дій рф - створити мережу "одноразових агентів": "дешевих" виконавців, які діють з території ЄС, щоб дестабілізувати суспільство й підірвати довіру до національних урядів. При цьому вирішальним чинником вербування стає поєднання фінансової вразливості та схильності до підтримки певної ідеології.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує, що у першій половині листопада кремлівська пропаганда зосередиться на дискредитації санкцій ЄС та США, а також на нових ядерних погрозах. Очікується просування наративів про нібито неефективність санкцій та військову перевагу рф.
