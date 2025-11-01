російські спецслужби застосовують методи ІДІЛ у гібридній війні проти Європи - ЦПД

$42.080.01
20:50 • 9922 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 19798 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 24136 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 24574 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 28745 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 28582 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 45735 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 20696 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 40446 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17470 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Популярнi новини
Підсанкційна яхта російського олігарха продана сім'ї партнера Дональда Трампа31 жовтня, 16:40 • 3666 перегляди
Опозиція Танзанії заявила про майже 700 загиблих під час антиурядових протестівPhoto31 жовтня, 17:38 • 3402 перегляди
Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США 31 жовтня, 17:42 • 15603 перегляди
Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського "першого каналу": що він відповів23:33 • 8078 перегляди
Журналіст Bild Рьопке отримав запрошення відвідати Куп'янськ та Покровськ від російського “першого каналу”: що він відповів23:33 • 8078 перегляди
Публікації
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 45736 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 45736 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 40447 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 42756 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 49250 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Джон Реткліфф (політик)
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Вашингтон
УНН Lite
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 27076 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 35997 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 68279 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 72064 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 72064 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
The Washington Post
Соціальна мережа
Bild

російські спецслужби застосовують методи ІДІЛ у гібридній війні проти Європи - ЦПД

Київ • УНН

 • 452 перегляди

російські спецслужби використовують пропаганду та соцмережі для вербування вразливих груп населення, подібно до терористичного угруповання ІДІЛ. кремль мобілізує маргіналізованих осіб, пропонуючи їм ідеологічно привабливі меседжі для дестабілізації суспільства.

російські спецслужби застосовують методи ІДІЛ у гібридній війні проти Європи - ЦПД

російські спецслужби, як і терористичне угруповання ІДІЛ, використовують цілеспрямовану пропаганду, дезінформацію та соціальні мережі для вербування вразливих груп населення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що так само як ІДІЛ у 2013-2019 роках, кремль мобілізує маргіналізованих, найчастіше російськомовних, людей, пропонуючи їм ідеологічно привабливі меседжі - релігійні або націоналістичні.

російська пропаганда підігріває поляризацію європейських суспільств, розпалюючи невдоволення внутрішніми політиками окремих країн та ЄС у цілому. Згодом таких осіб залучають до "одноразових" диверсійних завдань: збирання розвідданих, підпалів, передачі інформації про військові та критичні об'єкти тощо

- стверджують у ЦПД.

Там переконані, що мета таких дій рф - створити мережу "одноразових агентів": "дешевих" виконавців, які діють з території ЄС, щоб дестабілізувати суспільство й підірвати довіру до національних урядів. При цьому вирішальним чинником вербування стає поєднання фінансової вразливості та схильності до підтримки певної ідеології.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує, що у першій половині листопада кремлівська пропаганда зосередиться на дискредитації санкцій ЄС та США, а також на нових ядерних погрозах. Очікується просування наративів про нібито неефективність санкцій та військову перевагу рф.

Спецслужби рф використовують Telegram для вербування виконавців диверсій у Європі - ЦПД30.10.25, 09:16 • 2680 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Європейський Союз
Україна