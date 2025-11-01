российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД
Киев • УНН
российские спецслужбы используют пропаганду и соцсети для вербовки уязвимых групп населения, подобно террористической группировке ИГИЛ. кремль мобилизует маргинализированных лиц, предлагая им идеологически привлекательные месседжи для дестабилизации общества.
российские спецслужбы, как и террористическая группировка ИГИЛ, используют целенаправленную пропаганду, дезинформацию и социальные сети для вербовки уязвимых групп населения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что так же как ИГИЛ в 2013-2019 годах, кремль мобилизует маргинализированных, чаще всего русскоязычных, людей, предлагая им идеологически привлекательные месседжи - религиозные или националистические.
российская пропаганда подогревает поляризацию европейских обществ, разжигая недовольство внутренней политикой отдельных стран и ЕС в целом. Впоследствии таких лиц привлекают к "одноразовым" диверсионным задачам: сбору разведданных, поджогам, передаче информации о военных и критических объектах и т.д.
Там убеждены, что цель таких действий рф - создать сеть "одноразовых агентов": "дешевых" исполнителей, которые действуют с территории ЕС, чтобы дестабилизировать общество и подорвать доверие к национальным правительствам. При этом решающим фактором вербовки становится сочетание финансовой уязвимости и склонности к поддержке определенной идеологии.
Напомним
Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует, что в первой половине ноября кремлевская пропаганда сосредоточится на дискредитации санкций ЕС и США, а также на новых ядерных угрозах. Ожидается продвижение нарративов о якобы неэффективности санкций и военном превосходстве рф.
Спецслужбы рф используют Telegram для вербовки исполнителей диверсий в Европе - ЦПД30.10.25, 09:16 • 2680 просмотров