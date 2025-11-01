$42.080.01
20:50 • 9070 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 18784 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 23527 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 24005 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 28278 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 28458 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 45365 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20652 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 40176 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17445 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД

Киев • УНН

 • 184 просмотра

российские спецслужбы используют пропаганду и соцсети для вербовки уязвимых групп населения, подобно террористической группировке ИГИЛ. кремль мобилизует маргинализированных лиц, предлагая им идеологически привлекательные месседжи для дестабилизации общества.

российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД

российские спецслужбы, как и террористическая группировка ИГИЛ, используют целенаправленную пропаганду, дезинформацию и социальные сети для вербовки уязвимых групп населения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что так же как ИГИЛ в 2013-2019 годах, кремль мобилизует маргинализированных, чаще всего русскоязычных, людей, предлагая им идеологически привлекательные месседжи - религиозные или националистические.

российская пропаганда подогревает поляризацию европейских обществ, разжигая недовольство внутренней политикой отдельных стран и ЕС в целом. Впоследствии таких лиц привлекают к "одноразовым" диверсионным задачам: сбору разведданных, поджогам, передаче информации о военных и критических объектах и т.д.

- утверждают в ЦПД.

Там убеждены, что цель таких действий рф - создать сеть "одноразовых агентов": "дешевых" исполнителей, которые действуют с территории ЕС, чтобы дестабилизировать общество и подорвать доверие к национальным правительствам. При этом решающим фактором вербовки становится сочетание финансовой уязвимости и склонности к поддержке определенной идеологии.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует, что в первой половине ноября кремлевская пропаганда сосредоточится на дискредитации санкций ЕС и США, а также на новых ядерных угрозах. Ожидается продвижение нарративов о якобы неэффективности санкций и военном превосходстве рф.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Социальная сеть
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Европейский Союз
Украина