российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД

российские спецслужбы, как и террористическая группировка ИГИЛ, используют целенаправленную пропаганду, дезинформацию и социальные сети для вербовки уязвимых групп населения. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что так же как ИГИЛ в 2013-2019 годах, кремль мобилизует маргинализированных, чаще всего русскоязычных, людей, предлагая им идеологически привлекательные месседжи - религиозные или националистические.

российская пропаганда подогревает поляризацию европейских обществ, разжигая недовольство внутренней политикой отдельных стран и ЕС в целом. Впоследствии таких лиц привлекают к "одноразовым" диверсионным задачам: сбору разведданных, поджогам, передаче информации о военных и критических объектах и т.д.