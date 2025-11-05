росія створила мережу для гібридної війни проти ЄС: доповідь

Щоб вести гібридну війну проти Європи, кремль створив мережу агентів, у якій тісно переплетені державні органи та організована злочинність, яка приваблює для скоєння диверсій на європейській території соціально-маргіналізованих осіб - часто російськомовних чоловіків із судимістю. Таких висновків дійшли експерти неурядової аналітичної організації GLOBSEC та Міжнародного центру боротьби з тероризмом (ICCT) у спільній доповіді "Кримінально-терористична мережа росії: злочинність як інструмент гібридної війни в Європі".

Деталі

Результати цього дослідження було представлено на засіданні спеціального комітету Європарламенту "Європейський щит демократії", яке пройшло у середу, 5 листопада, у Брюсселі.

Дослідивши методі дій Кремля на тлі повномасштабної війни рф проти України, дослідники продемонстрували, що "гібридні операції – це не другорядний театр воєнних дій, а центральний елемент російської стратегії". Вони порівняли цю тактику російської влади з діями терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), яка свого часу вербувала до своїх лав у Європі злочинців.

Однак цього разу вербуванням та проведенням операцій займається не терористична організація, а державний суб'єкт - наголошується у доповіді.

Портрет диверсанта: російськомовний чоловік з кримінальним минулим

У процесі роботи над доповіддю вдалося встановити, що, починаючи з січня 2022 року до липня 2025 року, на території Європи, переважно в Польщі та Франції, було здійснено 110 спроб диверсій та атак, в яких простежується зв'язок з державою агресором. 89 з них були успішними, а 21 вдалося запобігти.

При цьому автори доповіді наголошують, що "кількість запобіганих диверсій, ймовірно, значно вища, оскільки розвідувальні служби не завжди розкривають таку інформацію".

Організаторам дослідження також вдалося ідентифікувати 131 людину, причетну до цих інцидентів, з яких щонайменше 35 мали кримінальне минуле та були завербовані у в'язницях або через організовані злочинні угруповання.

Зазначається, що якщо спробувати створити портрет людини, завербованої кремлем для здійснення диверсій у Європі, то ним буде чоловік близько 30 років, зазвичай виходець із пострадянської держави, російськомовний і який перебуває у складних життєвих обставинах, йдеться у доповіді.

Вербування таких людей часто здійснювалося онлайн, в основному через Telegram, а також через родичів та друзів.Головним стимулом у процесі вербування диверсантів є гроші. Варто мати на увазі, що це може бути кілька євро за розклеювання проросійських листівок, і досить значні суми за спроби атак на критично важливі об'єкти інфраструктури, йдеться в доповіді.

Як протистояти російським диверсіям у Європі

Автори доповіді спробували дати низку рекомендацій щодо можливих дій у відповідь ЄС. Серед них – удосконалення моніторингу онлайн-платформ, зокрема, Telegram.

Інший крок - розширення трактування поняття "гібридні загрози", оскільки національні доктрини та стратегії багатьох країн не враховують роль "недержавних суб'єктів, таких як злочинні організації, ідеологічно вмотивовані довірені особи чи особи, які рухаються користю".

Саме ці "правові лазівки" дають росії підстави заперечувати свою провину чи причетність до атак та диверсій.Також зазначається, що у протистоянні загрозі важлива тісна співпраця між державними та приватними суб'єктами.

Вони повинні бути партнерами, адже приватні компанії в Європі мають у своєму розпорядженні більш досконалі механізми, які допомагають ідентифікувати кримінальну активність РФ. Тому ми виступаємо за створення платформи для координації співпраці щодо запобігання гібридним атакам Росії на європейські країни - підсумувала директор з питань політики та програм GLOBSEC Домініка Хайду.

