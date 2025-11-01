$42.080.01
росія здійснила 20 порушень повітряного простору Європи за жовтень - ЦПД

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

За жовтень 2025 року зафіксовано 20 інцидентів порушення повітряного простору країн Європи росією, включаючи провокації дронами та літаками. Інтенсивність провокацій зберігається на рівні вересня, але зменшувалася напередодні розмови Трампа з путіним.

росія здійснила 20 порушень повітряного простору Європи за жовтень - ЦПД

З 1 по 30 жовтня 2025 року загалом було зафіксовано 20 інцидентів порушення росією повітряного простору країн Європи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що з-поміж таких випадківа були як цілеспрямовані провокації та порушення повітряного простору дронами й літаками, так і гібридні атаки неідентифікованих дронів, які, ймовірно, були використані росією.

Темпи таких провокацій зберігаються на рівні вересня. Втім, їх інтенсивність зменшувалася напередодні розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, а також у період очікування узгодження дати їхньої зустрічі

- констатують у ЦПД.

Там вказують, що збереження інтенсивності провокацій підтверджує, що кремль не прагне припинення війни, а навпаки - продовжує ескалацію, застосовуючи гібридні провокації, тож "необхідно посилювати тиск на росію, щоб змусити її до миру".

Нагадаємо

Напередодні Польща втретє за тиждень перехопила російський літак-розвідник над Балтійським морем.

Вадим Хлюдзинський

