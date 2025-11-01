росія здійснила 20 порушень повітряного простору Європи за жовтень - ЦПД
Київ • УНН
За жовтень 2025 року зафіксовано 20 інцидентів порушення повітряного простору країн Європи росією, включаючи провокації дронами та літаками. Інтенсивність провокацій зберігається на рівні вересня, але зменшувалася напередодні розмови Трампа з путіним.
З 1 по 30 жовтня 2025 року загалом було зафіксовано 20 інцидентів порушення росією повітряного простору країн Європи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що з-поміж таких випадківа були як цілеспрямовані провокації та порушення повітряного простору дронами й літаками, так і гібридні атаки неідентифікованих дронів, які, ймовірно, були використані росією.
Темпи таких провокацій зберігаються на рівні вересня. Втім, їх інтенсивність зменшувалася напередодні розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, а також у період очікування узгодження дати їхньої зустрічі
Там вказують, що збереження інтенсивності провокацій підтверджує, що кремль не прагне припинення війни, а навпаки - продовжує ескалацію, застосовуючи гібридні провокації, тож "необхідно посилювати тиск на росію, щоб змусити її до миру".
Нагадаємо
Напередодні Польща втретє за тиждень перехопила російський літак-розвідник над Балтійським морем.
Литва висловила протест рф через порушення повітряного простору російськими літаками24.10.25, 08:49 • 3369 переглядiв