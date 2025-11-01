Россия совершила 20 нарушений воздушного пространства Европы за октябрь - ЦПД

$42.080.01
Эксклюзив
07:00 • 4766 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
06:00 • 12017 просмотра
31 октября, 20:50 • 22051 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 22051 просмотра
31 октября, 18:17 • 38178 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 38178 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 36469 просмотра
31 октября, 16:15 • 34314 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 34314 просмотра
31 октября, 14:27 • 35622 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35622 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30334 просмотра
31 октября, 12:08 • 52741 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 52741 просмотра
31 октября, 11:42 • 21347 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 21347 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
31 октября, 22:28 • 13110 просмотра
московская область погрузилась во тьму после атаки дронов
31 октября, 23:33 • 22269 просмотра
Журналист Bild Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от российского "первого канала": что он ответил
1 ноября, 01:07 • 12527 просмотра
российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД
1 ноября, 01:41 • 10885 просмотра
Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg
03:18 • 10396 просмотра
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС
Эксклюзив
07:00 • 4776 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога
Эксклюзив
07:00 • 4776 просмотра
06:00 • 12023 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 14:59 • 46640 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 12:08 • 52741 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 45567 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 45567 просмотра
31 октября, 14:59 • 46640 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
31 октября, 11:19 • 32068 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
30 октября, 19:41 • 40737 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
29 октября, 15:50 • 72816 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
29 октября, 13:18 • 76521 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию
Россия совершила 20 нарушений воздушного пространства Европы за октябрь - ЦПД

Киев • УНН

 • 910 просмотра

За октябрь 2025 года зафиксировано 20 инцидентов нарушения воздушного пространства стран Европы Россией, включая провокации дронами и самолетами. Интенсивность провокаций сохраняется на уровне сентября, но уменьшалась накануне разговора Трампа с Путиным.

Россия совершила 20 нарушений воздушного пространства Европы за октябрь - ЦПД

С 1 по 30 октября 2025 года в общей сложности было зафиксировано 20 инцидентов нарушения Россией воздушного пространства стран Европы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что среди таких случаев были как целенаправленные провокации и нарушения воздушного пространства дронами и самолетами, так и гибридные атаки неидентифицированных дронов, которые, вероятно, были использованы Россией.

Темпы таких провокаций сохраняются на уровне сентября. Впрочем, их интенсивность уменьшалась накануне разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также в период ожидания согласования даты их встречи

- констатируют в ЦПД.

Там указывают, что сохранение интенсивности провокаций подтверждает, что Кремль не стремится к прекращению войны, а наоборот - продолжает эскалацию, применяя гибридные провокации, поэтому "необходимо усиливать давление на Россию, чтобы принудить ее к миру".

Напомним

Накануне Польша в третий раз за неделю перехватила российский самолет-разведчик над Балтийским морем.

Вадим Хлюдзинский

