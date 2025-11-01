Россия совершила 20 нарушений воздушного пространства Европы за октябрь - ЦПД

С 1 по 30 октября 2025 года в общей сложности было зафиксировано 20 инцидентов нарушения Россией воздушного пространства стран Европы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что среди таких случаев были как целенаправленные провокации и нарушения воздушного пространства дронами и самолетами, так и гибридные атаки неидентифицированных дронов, которые, вероятно, были использованы Россией.

Темпы таких провокаций сохраняются на уровне сентября. Впрочем, их интенсивность уменьшалась накануне разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также в период ожидания согласования даты их встречи