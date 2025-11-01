Россия совершила 20 нарушений воздушного пространства Европы за октябрь - ЦПД
Киев • УНН
За октябрь 2025 года зафиксировано 20 инцидентов нарушения воздушного пространства стран Европы Россией, включая провокации дронами и самолетами. Интенсивность провокаций сохраняется на уровне сентября, но уменьшалась накануне разговора Трампа с Путиным.
С 1 по 30 октября 2025 года в общей сложности было зафиксировано 20 инцидентов нарушения Россией воздушного пространства стран Европы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что среди таких случаев были как целенаправленные провокации и нарушения воздушного пространства дронами и самолетами, так и гибридные атаки неидентифицированных дронов, которые, вероятно, были использованы Россией.
Темпы таких провокаций сохраняются на уровне сентября. Впрочем, их интенсивность уменьшалась накануне разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также в период ожидания согласования даты их встречи
Там указывают, что сохранение интенсивности провокаций подтверждает, что Кремль не стремится к прекращению войны, а наоборот - продолжает эскалацию, применяя гибридные провокации, поэтому "необходимо усиливать давление на Россию, чтобы принудить ее к миру".
Напомним
Накануне Польша в третий раз за неделю перехватила российский самолет-разведчик над Балтийским морем.
Литва выразила протест рф из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами24.10.25, 08:49 • 3369 просмотров