"Частина гібридних атак росії проти Європи": Україна висловила солідарність з Литвою через білоруські провокації
Київ • УНН
Україна підтримала Литву через білоруські провокації та вторгнення в повітряний простір, які спричинили порушення роботи цивільної авіації. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав дії Лукашенка гібридними атаками рф проти Європи.
Україна солідарна з Литвою перед обличчям білоруських провокацій та вторгнень у повітряний простір цієї країни, що спричинили порушення роботи цивільної авіації. Про це у соцмережі Х заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, дії білоруського диктатора олександра лукашенка слід розглядати як частину гібридних атак росії проти Європи.
Ми закликаємо до європейської єдності, сили та тиску на обидва режими, щоб чітко дати зрозуміти, що такі дії мають свою ціну
Він додав, що "разом ми можемо забезпечити безпеку в Європі".
Контекст
Литва закликала ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі після прольоту контрабандних повітряних куль. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис назвав це частиною гібридної війни білоруського режиму.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз підтримує Литву у зв'язку з регулярними прольотами контрабандних повітряних куль з боку білорусі. Він запевнив у повній солідарності з народом Литви та закликав білорусь припинити гібридну діяльність.
