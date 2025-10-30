$42.080.01
"Часть гибридных атак России против Европы": Украина выразила солидарность с Литвой из-за белорусских провокаций

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Украина поддержала Литву из-за белорусских провокаций и вторжения в воздушное пространство, которые привели к нарушению работы гражданской авиации. Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал действия Лукашенко гибридными атаками РФ против Европы.

"Часть гибридных атак России против Европы": Украина выразила солидарность с Литвой из-за белорусских провокаций

Украина солидарна с Литвой перед лицом белорусских провокаций и вторжений в воздушное пространство этой страны, повлекших нарушение работы гражданской авиации. Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, действия белорусского диктатора Александра Лукашенко следует рассматривать как часть гибридных атак России против Европы.

Мы призываем к европейскому единству, силе и давлению на оба режима, чтобы четко дать понять, что такие действия имеют свою цену

- написал Сибига.

Он добавил, что "вместе мы можем обеспечить безопасность в Европе".

Контекст

Литва призвала ЕС ввести новые санкции против Беларуси после пролета контрабандных воздушных шаров. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал это частью гибридной войны белорусского режима.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз поддерживает Литву в связи с регулярными пролетами контрабандных воздушных шаров со стороны Беларуси. Он заверил в полной солидарности с народом Литвы и призвал Беларусь прекратить гибридную деятельность.

