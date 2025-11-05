ukenru
18:18
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
17:06
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:51
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
15:03
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
5 ноября, 08:57
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
15:03
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
5 ноября, 13:23
Россия создала сеть для гибридной войны против ЕС: доклад

Киев • УНН

 700 просмотра

Кремль создал сеть агентов для гибридной войны против Европы, привлекая маргинализированных лиц, часто русскоязычных мужчин с судимостью. Это выявили эксперты GLOBSEC и ICCT в совместном докладе, представленном в Европарламенте.

Россия создала сеть для гибридной войны против ЕС: доклад

Чтобы вести гибридную войну против Европы, кремль создал сеть агентов, в которой тесно переплетены государственные органы и организованная преступность, которая привлекает для совершения диверсий на европейской территории социально-маргинализированных лиц - часто русскоязычных мужчин с судимостью. К таким выводам пришли эксперты неправительственной аналитической организации GLOBSEC и Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT) в совместном докладе "Уголовно-террористическая сеть России: преступность как инструмент гибридной войны в Европе".

 Пишет УНН со ссылкой на DW.  

Детали

Результаты этого исследования были представлены на заседании специального комитета Европарламента "Европейский щит демократии", которое прошло в среду, 5 ноября, в Брюсселе.

Исследовав методы действий Кремля на фоне полномасштабной войны РФ против Украины, исследователи продемонстрировали, что "гибридные операции – это не второстепенный театр военных действий, а центральный элемент российской стратегии". Они сравнили эту тактику российских властей с действиями террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которая в свое время вербовала в свои ряды в Европе преступников.

Однако на этот раз вербовкой и проведением операций занимается не террористическая организация, а государственный субъект

- отмечается в докладе.

беларусь использует мигрантов для давления на Европу - ЦПД03.11.25, 12:42 • 2951 просмотр

Портрет диверсанта: русскоязычный мужчина с криминальным прошлым

В процессе работы над докладом удалось установить, что, начиная с января 2022 года по июль 2025 года, на территории Европы, преимущественно в Польше и Франции, было совершено 110 попыток диверсий и атак, в которых прослеживается связь с государством агрессором. 89 из них были успешными, а 21 удалось предотвратить.

При этом авторы доклада отмечают, что "количество предотвращенных диверсий, вероятно, значительно выше, поскольку разведывательные службы не всегда раскрывают такую информацию".

Организаторам исследования также удалось идентифицировать 131 человека, причастного к этим инцидентам, из которых по меньшей мере 35 имели криминальное прошлое и были завербованы в тюрьмах или через организованные преступные группировки.

Отмечается, что если попытаться создать портрет человека, завербованного кремлем для совершения диверсий в Европе, то им будет мужчина около 30 лет, обычно выходец из постсоветского государства, русскоязычный и находящийся в сложных жизненных обстоятельствах, говорится в докладе.

Вербовка таких людей часто осуществлялась онлайн, в основном через Telegram, а также через родственников и друзей. Главным стимулом в процессе вербовки диверсантов являются деньги. Стоит иметь в виду, что это может быть несколько евро за расклеивание пророссийских листовок, и довольно значительные суммы за попытки атак на критически важные объекты инфраструктуры, говорится в докладе.

Россия совершила 20 нарушений воздушного пространства Европы за октябрь - ЦПД01.11.25, 08:49 • 11295 просмотров

Как противостоять российским диверсиям в Европе

Авторы доклада попытались дать ряд рекомендаций относительно возможных ответных действий ЕС. Среди них – усовершенствование мониторинга онлайн-платформ, в частности, Telegram.

Другой шаг - расширение трактовки понятия "гибридные угрозы", поскольку национальные доктрины и стратегии многих стран не учитывают роль "негосударственных субъектов, таких как преступные организации, идеологически мотивированные доверенные лица или лица, движимые выгодой".

Именно эти "правовые лазейки" дают России основания отрицать свою вину или причастность к атакам и диверсиям. Также отмечается, что в противостоянии угрозе важно тесное сотрудничество между государственными и частными субъектами.

Они должны быть партнерами, ведь частные компании в Европе располагают более совершенными механизмами, которые помогают идентифицировать криминальную активность РФ. Поэтому мы выступаем за создание платформы для координации сотрудничества по предотвращению гибридных атак России на европейские страны

- подытожила директор по вопросам политики и программ GLOBSEC Доминика Хайду.

Дополнение

Украина солидарна с Литвой перед лицом белорусских провокаций и вторжений в воздушное пространство этой страны, повлекших нарушение работы гражданской авиации.

Павел Зинченко

