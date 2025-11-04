В TikTok распространяется волна фейковых ИИ-видео о «сдаче в плен» украинских военных – ЦПД
Киев • УНН
Россияне запустили волну фейковых видео, где якобы украинские военные под Покровском массово сдаются в плен. Эти видео созданы с помощью ИИ, об этом сообщили в ЦПД.
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о новой информационной атаке в TikTok, где распространяются фейковые видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, якобы с "массовой сдачей в плен украинских военных под Покровском", пишет УНН.
Детали
В Центре отмечают, что большинство таких роликов имеют подписи на разных иностранных языках, а аккаунты, которые их распространяют, имеют признаки координированной сети, созданной для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных аудиторий.
Цель кампании – сформировать среди иностранных пользователей впечатление, что Украина проигрывает, а помощь ей не имеет смысла. Внутри страны эти фейки должны деморализовать население и создать ощущение катастрофы на фронте
– подчеркнули в ЦПД.
В ведомстве подчеркнули, что российские войска продолжают безуспешные попытки захватить Покровск, где продолжаются ожесточенные бои, а Силы обороны Украины сдерживают врага. Кампания со "сдачей в плен" является информационной составляющей российской военной операции.
Это уже не первая подобная попытка: ранее ЦПД фиксировал распространение ИИ-видео с фейковыми "уличными опросами", в которых вымышленные "украинцы" продвигали нарратив о "мире любой ценой".
