"роскомнадзор" отримає майже необмежені повноваження над інтернетом в рф – ЦПД
Київ • УНН
З весни 2026 року "роскомнадзор" зможе блокувати сайти та відключати російський інтернет без рішення суду. Це крок до повної цензури та ізоляції росіян від альтернативних джерел інформації.
З 1 березня 2026 року російський уряд надасть наглядовому органу "роскомнадзор" право блокувати будь-які сайти та відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України, пише УНН.
Деталі
Нові правила дозволяють відомству діяти без рішення суду – достатньо підстави про "поширення забороненого контенту". російська пропаганда виправдовує це нібито "боротьбою з кібератаками, шахрайством і спамом", стверджуючи, що постанова має "технічний" характер.
У ЦПД наголошують, що ці дії є черговим кроком до повної цензури в інтернеті та ізоляції росіян від альтернативних джерел інформації.
За даними українського центру, кінцева мета кремля – створення закритої та повністю контрольованої державою мережі, що забезпечить тотальний нагляд і поширення пропаганди серед населення.
