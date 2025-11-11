У першому регіоні рф відключили мобільний інтернет до кінця війни - ЦПД
Київ • УНН
Влада ульяновська заявила, що мобільний інтернет буде працювати лише за "білим списком" сайтів до кінця війни. При цьому місцеві жителі скаржаться, що навіть "дозволені" ресурси не працюють.
У російському ульяновську та кількох районах області влада рф запровадила постійне обмеження мобільного інтернету під приводом "захисту об’єктів спеціального призначення". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Так, місцева влада заявила, що мобільний інтернет буде працювати лише за "білим списком" сайтів до кінця війни. При цьому місцеві жителі скаржаться, що навіть "дозволені" ресурси не працюють - зокрема, немає доступу до порталу державних послуг, банківських сервісів, онлайн-магазинів тощо.
Жодним "захистом" це рішення виправдати неможливо. У самому лише ульяновську, обласному центрі, проживає понад 600 тисяч людей. Подібні обмеження ще можна зрозуміти у прикордонних областях, але не в регіоні, віддаленому від кордону з Україною більш ніж на тисячу кілометрів
Там додають, що у такий спосіб під виглядом безпеки російська влада тестує нову форму цифрової ізоляції та готова розширювати ці практики.
"В уряді рф раніше навіть проговорилися, що справжня мета системних відключень мобільного інтернету - не безпека, а обмеження доступу до "небажаної" інформації, - резюмують у ЦПД.
росія офіційно зобов'язала операторів зв'язку відключати користувачів від інтернету та зв'язку на вимогу фсб. Це дозволить спецслужбам тимчасово обмежувати доступ до зв'язку без суду та пояснень.
