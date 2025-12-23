$42.150.10
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В оккупированном Крыму ограничили мобильный интернет до конца войны - росСМИ

Киев • УНН

Оккупационные власти Крыма ограничили мобильный интернет до завершения полномасштабной войны в Украине. Это решение, по словам оккупационного главы полуострова Аксенова, необходимо для обеспечения безопасности полуострова.

В оккупированном Крыму ограничили мобильный интернет до конца войны - росСМИ

В Крыму ограничили мобильный интернет до завершения полномасштабной войны в Украине. Об этом заявил назначенный россией глава полуострова Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на The Moscow Times.

"Здесь нужно просто с этим смириться, включиться в другой режим работы. Эти меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыма", — сказал Аксенов в эфире росСМИ.

По его словам, "поступить по-другому было невозможно". Он также отметил, что интернет может служить "как добрым целям, так и плохим".

Издание отмечает, что до этого крымский мобильный оператор "Волна" сообщил об ограничении работы мессенджеров WhatsApp и Telegram, сославшись на решение Роскомнадзора.

Местные власти также утверждали, что вопросы отключения мобильной связи и интернета во время атак беспилотников проходят обязательное согласование с федеральными структурами.

В ноябре соответствующее решение приняли власти Ульяновской области. При этом они сослались на решение федерального центра о расширении "зоны безопасности" вокруг стратегических объектов.

В рф замедлили работу WhatsApp на 70-80% - СМИ22.12.25, 14:12

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Крым
Украина