В оккупированном Крыму ограничили мобильный интернет до конца войны - росСМИ
Киев • УНН
Оккупационные власти Крыма ограничили мобильный интернет до завершения полномасштабной войны в Украине. Это решение, по словам оккупационного главы полуострова Аксенова, необходимо для обеспечения безопасности полуострова.
В Крыму ограничили мобильный интернет до завершения полномасштабной войны в Украине. Об этом заявил назначенный россией глава полуострова Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на The Moscow Times.
"Здесь нужно просто с этим смириться, включиться в другой режим работы. Эти меры считаю достаточными для того, чтобы обеспечить безопасность Крыма", — сказал Аксенов в эфире росСМИ.
По его словам, "поступить по-другому было невозможно". Он также отметил, что интернет может служить "как добрым целям, так и плохим".
Издание отмечает, что до этого крымский мобильный оператор "Волна" сообщил об ограничении работы мессенджеров WhatsApp и Telegram, сославшись на решение Роскомнадзора.
Местные власти также утверждали, что вопросы отключения мобильной связи и интернета во время атак беспилотников проходят обязательное согласование с федеральными структурами.
В ноябре соответствующее решение приняли власти Ульяновской области. При этом они сослались на решение федерального центра о расширении "зоны безопасности" вокруг стратегических объектов.
