Зеленский: Россия слишком поздно осознала возможность вступления Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия наконец осознала значение членства Украины в ЕС, но отметил, что к этому шла слишком долго. Глава государства также обратил внимание на поведение отдельных европейских стран в отношении российских энергоресурсов.

Об этом он заявил на брифинге в Ужгороде с Президентом Евросовета Антониу Коштой, пишет УНН.

Подробности

Мы наконец слышим, что РФ воспринимает членство Украины в ЕС. Жаль, что с такой задержкой. С 2013 года РФ шла к этой простой мысли – заявил Зеленский, подчеркнув длительную игнорируемую перспективу интеграции Украины в ЕС.

Президент добавил, что если даже президент РФ Владимир Путин начал это осознавать, отдельным европейским странам, особенно Венгрии, стоит обратить на это внимание и оценить свою позицию.

Кроме того, Зеленский сообщил, что во время разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом последний выразил недовольство действиями европейских государств, которые продолжают закупки российской нефти и газа, напоминая о необходимости давления на Москву для ограничения финансирования войны в Украине.

Напомним

Во время встречи с европрезидентом Зеленский подчеркнул наличие плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.