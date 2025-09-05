Зеленский: Россия слишком поздно осознала возможность вступления Украины в ЕС
Президент Зеленский заявил, что Россия наконец осознала значение членства Украины в ЕС, хотя это заняло слишком много времени. Он также раскритиковал отдельные европейские страны, в частности Венгрию, за продолжение закупок российских энергоресурсов.
Об этом он заявил на брифинге в Ужгороде с Президентом Евросовета Антониу Коштой, пишет УНН.
Мы наконец слышим, что РФ воспринимает членство Украины в ЕС. Жаль, что с такой задержкой. С 2013 года РФ шла к этой простой мысли
Президент добавил, что если даже президент РФ Владимир Путин начал это осознавать, отдельным европейским странам, особенно Венгрии, стоит обратить на это внимание и оценить свою позицию.
Кроме того, Зеленский сообщил, что во время разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом последний выразил недовольство действиями европейских государств, которые продолжают закупки российской нефти и газа, напоминая о необходимости давления на Москву для ограничения финансирования войны в Украине.
Во время встречи с европрезидентом Зеленский подчеркнул наличие плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.