Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Зеленский: Россия слишком поздно осознала возможность вступления Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Россия наконец осознала значение членства Украины в ЕС, хотя это заняло слишком много времени. Он также раскритиковал отдельные европейские страны, в частности Венгрию, за продолжение закупок российских энергоресурсов.

Зеленский: Россия слишком поздно осознала возможность вступления Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия наконец осознала значение членства Украины в ЕС, но отметил, что к этому шла слишком долго. Глава государства также обратил внимание на поведение отдельных европейских стран в отношении российских энергоресурсов.

Об этом он заявил на брифинге в Ужгороде с Президентом Евросовета Антониу Коштой, пишет УНН.

Подробности

Мы наконец слышим, что РФ воспринимает членство Украины в ЕС. Жаль, что с такой задержкой. С 2013 года РФ шла к этой простой мысли

– заявил Зеленский, подчеркнув длительную игнорируемую перспективу интеграции Украины в ЕС.

Президент добавил, что если даже президент РФ Владимир Путин начал это осознавать, отдельным европейским странам, особенно Венгрии, стоит обратить на это внимание и оценить свою позицию.

Америка готова принять участие: Зеленский о гарантиях безопасности для Украины05.09.25, 12:43 • 1116 просмотров

Кроме того, Зеленский сообщил, что во время разговора с бывшим президентом США Дональдом Трампом последний выразил недовольство действиями европейских государств, которые продолжают закупки российской нефти и газа, напоминая о необходимости давления на Москву для ограничения финансирования войны в Украине.

Напомним

Во время встречи с европрезидентом Зеленский подчеркнул наличие плана гарантий безопасности с партнерами, который включает защиту неба и моря. После войны армия Украины будет перевооружена и модернизирована.

Степан Гафтко

Политика
Владимир Путин
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Ужгород